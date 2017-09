Ab der kommenden Woche werden unter Sperrungen Straßen in Ösinghausen, Oberwietsche und am Sportplatz in Hilgen saniert. Die Mittel für dieses Jahr aus dem Burscheider Etat sind damit aufgebraucht.

Burscheid. Monatelang donnerten schwere Laster, Busse und der gesamte Verkehr während der einseitigen Sperrung der B 51 durch die Großösinghausener und Ösinghausener Straße. Schon kurz nach der Sperrung bemerkten die Anwohner erhebliche Folgen an Straßen und Gullys. Jetzt sollen die Schäden vom Landesbetrieb Straßenbau (Sttraßen.NRW) in Angriff genommen werden. Und auch die Anwohner in Oberwietsche dürfen sich freuen: Die Stadt zieht die ursprünglich für 2019 geplante Sanierung nach vorne und nimmt sich die Straße ab Montag vor.

Allerdings müssen die Anwohner erhebliche Einschränkungen mit Vollsperrungen in Kauf nehmen. Geplant sind die Arbeiten folgendermaßen:

Ösinghausen Ab Dienstag, 12. September, wird die Ösinghausener Straße saniert. Damit der Asphalt erneuert werden kann, wird die Straße von der Brücke Kotten bis zum Kreisverkehr an der Rotdornallee für die Dauer von drei Tagen gesperrt. Verantwortlich ist der Landesbetrieb Straßen.NRW der Stadtverwaltung den Ablauf mitgeteilt habe.

Gleichzeitig wird auch der Randbereich in Großösinghausen vom Kreisverkehr bis kurz vor der Einmündung zum Weidenweg repariert, heißt es. Im weiteren Abschnitt bis zur Kreisstraße 2 würden dann in den kommenden Wochen die Reparaturen der abgesackten Sinkkästen und die Anpassung der erforderlichen Kanalschachtabdeckungen vorgenommen

Oberwietsche Gute Nachricht hatte Bürgermeister Stefan Caplan am Donnerstagabend im Stadtentwicklungsausschuss auch für die Bewohner von Oberwietsche. „Das ist wirklich ganz schlimm dort“, erklärte der Verwaltungschef und kündigte eine Sanierung der völlig maroden Straße an.

Die Arbeiten haben in den vergangenen Tagen bereits begonnen, Ab Montag wird komplett gesperrt. Bis Mittwoch bauen die Technischen Werke in Höhe der Hausnummer 2 quer zur Fahrbahn eine Entwässerungsrinne ein. Dies sei erforderlich, um bei zukünftigen Starkregenereignissen die unterhalb liegenden Grundstücke vor zu starkem Regenwasserzulauf zu schützen. Für den Einbau der Rinne sei eine Vollsperrung der Straße unumgänglich. Anschließend werde die Fahrbahndecke im öffentlichen Bereich zwischen der Hausnummer 3 und der Einfahrt zum Reitplatz saniert. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest.

Sportplatzweg Zudem werde noch der Sportplatz in Hilgen saniert. „Damit haben wir allerdings unsere Mittel für 2017 verbraucht“, so Caplan.