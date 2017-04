Stadt schafft zwei Motorradparkplätze

Burscheid. Bei gutem Wetter kommen die Motorradfahrer heraus – davon wissen vor allem Polizei und Rettungsdienst ein Lied zu singen. Aber das weiß auch die Stadt. Denn die hat jetzt auf den von Bürgern angemeldeten Bedarf an Motorradparkplätzen reagiert – und zwei Stück aufgemalt. Einer befindet sich auf dem Marktplatz, ein anderer an der Hauptstraße vor der Volksbank. Renate Bergfelder-Weiß, Sprecherin der Stadt, sagte, so bräuchten die Krad-Fahrer keine PKW-Parkplätze mehr besetzen. Auch weil die neuen Stellflächen zusätzlich geschaffen wurden und keine für Autos wegnähmen. Eine Pflicht auf diesen Plätzen zu parken, bestehe aber nciht, so die Stadt.