Am 1. August hat die Bewerbungsphase für das neue Ausbildungsjahr 2019 begonnen. 2018 wurden 22 Lehrstellen besetzt.

Leverkusen. Am 1. August hat die Bewerbungsphase für das kommende Ausbildungsjahr 2019 begonnen. Auch die Stadt Leverkusen sucht Nachwuchs für die vielfältigen Tätigkeitsbereiche innerhalb der Kommunalverwaltung.

Wer im kommenden Jahr eine Ausbildung bei der Stadtverwaltung Leverkusen machen möchte, kann sich ab sofort bis zum 30. September für die Ausbildung in zwei Berufen und zwar zur/zum Verwaltungsfachangestellten, Verwaltungswirt/in sowie für ein duales Studium Bachelor of Laws/Arts bewerben.

Bewerbungen sind ausschließlich online möglich

Bewerbungen werden ausschließlich online über das Bewerbungsportal auf der städtischen Homepage entgegen genommen.

In diesem Jahr sind es insgesamt 22 Auszubildende, die zum 1. August ihre Ausbildung bei der Stadtverwaltung Leverkusen aufgenommen haben bzw. diese zum 1. September 2018 beginnen.

Für die vielfältigen Anforderungen, die an eine moderne Kommunalverwaltung gestellt werden, wurden in diesem Jahr sechs verschiedene Ausbildungsgänge von der Stadtverwaltung für Bewerber bereitgestellt: · Verwaltungsfachangestellte/r (zwei Auszubildende), Verwaltungswirt/in (sechs Auszubildende), Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste – Fachrichtung Archiv (ein/e Auszubildende/r), Fachangestellte/r für Bäderbetriebe (ein/e Auszubildende/r), Bachelor of Laws (neun Auszubildende) · Bacherlor of Arts (drei Auszubildende).

Ausbildung und Studium sind gleichzeitig möglich

Zu Beginn ihrer Ausbildung lernen die Auszubildenden zunächst die Abteilungen kennen, in denen sie als erstes eingesetzt werden. Diese sind so vielfältig wie die Berufsfelder, in denen sie ausgebildet werden.

Nach den Sommerferien werden sie dann an zwei Tagen in der Woche die Berufsschule und das Studieninstitut in Wuppertal besuchen. Die dualen Studenten verbringen die ersten neun Monate ihrer Ausbildung in der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Köln. Dann erst sammeln sie praktische Erfahrungen in den unterschiedlichen Fachbereichen der Stadtverwaltung Leverkusen.

Weitere Informationen zur Ausbildung bei der Stadt gibt es im Internet unter der folgenden Webadresse:

