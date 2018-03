Von der Öffentlichkeit nahezu unbemerkt sind die Bestände des Haussperlings in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Die fröhlichen Stadtbewohner finden in Großstädten immer weniger geeignete Nahrung und Nistmöglichkeiten. Es fehlt an Futterpflanzen, Insekten, Trink- und Badeplätzen und vor allem an Schlupflöchern sowie Nischen an Dächern und Fassaden.

Köln. „Ganz Köln im Spatzenfieber“ ist Projekt des Jahres 2017 der UN-Dekade Biologische Vielfalt. Die Auszeichnung übergab Dr. Elsa Nickel, Leiterin der Abteilung Naturschutz und nachhaltige Naturentwicklung im Bundesumweltministerium, im Rahmen des Fachkongresses „Wege zu mehr Natur in der Stadt“ in Frankfurt. Die Fachjury der UN-Dekade würdigt damit das vorbildliche Engagement der Stadt und ihrer Partnerorganisationen für die Naturvielfalt im urbanen Raum.

So wurden in Kooperation mit dem Bund Köln an zehn ausgewählten Kölner Schulen die Schulhöfe spatzengerecht umgestaltet. Ein daraus abgeleiteter Projektleitfaden soll anderen Schulen als Anregung und Beispiel dienen. In Zusammenarbeit mit dem Nabu Köln entstanden zudem eine Wanderausstellung, ein Fotowettbewerb und ein Jahreskalender zum Thema „Spatzen“. Für Kinder wurde das Lesebuch „Willi der Spatz“ entwickelt und an allen Kölner Grundschulen kostenlos verteilt. Eine eigene Internetseite zudem informiert detailreich über die Lebensweise und Lebensraumansprüche der Spatzen und gibt Tipps, wie man den Vögeln mit einfachen Maßnahmen helfen kann.

Auf der Internetseite kann man auch eigene Spatzenbeobachtungen melden. Die Beobachtungen werden in eine laufend aktualisierte Stadtkarte eingetragen. Es gibt zudem ein Informationsfaltblatt zum Spatzenschutz, Samentütchen zur Anlage von Spatzenweiden und Spatzennistkästen, die kostenlos erhältlich sind. Der Zoo hat Nisthilfen aufgestellt, Futterpflanzen gesetzt und eine Tafel mit Informationen aufgehängt, was man selbst für die Spatzen tun kann. Innerhalb der Stadtverwaltung wirbt die Initiative für eine naturnähere Grüngestaltung und versucht, die Belange der Artenvielfalt in die städtischen Planungen zu integrieren.

stadt-koeln.de/spatz