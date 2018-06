Besucher können sich zwischen Merheimer und Neusser Straße an vielen Stationen fit halten.

Köln. Die Stadt plant, im Inneren Grüngürtel zwischen Merheimer und Neusser Straße eine Anlage für die unterschiedlichsten Sportarten zu schaffen. Voraussetzung dafür ist, dass die politischen Gremien ihre Zustimmung geben. Nach Bezirksvertretung, Ausschuss für Umwelt und Grün sowie Finanzausschuss entscheidet der Rat am 5. Juli über die Beschlussvorlage.

Bisher gibt es auf dem Areal bereits einen Spiel- und Bolzplatz sowie eine Skateranlage. Neu hinzukommen ein Bouleplatz, ein Slackline-Parcours mit fünf Pfosten, eine Station für die Trendsportart Calisthenics (Übungen mit dem eigenen Körpergewicht), ein Streetballfeld mit drei Körben, ein Basketballplatz und Geräte für Koordinations- und Krafttraining. Außerdem wird der Bolzplatz auf das übliche Maß von 20 mal 40 Metern gebracht und saniert.

Die Möglichkeiten zum Sporttreiben sollen die klassischen Freizeitnutzungen möglichst wenig einschränken, es bleibt also noch ausreichend Raum zum Liegen und Sonnen auf den Wiesen. Nur ein wenig genutzter Weg fällt weg, an dessen Stelle westlich des Bolz-platzes die Spielfelder für Basketball und Streetball sowie der Calisthenics-Bereich ent-stehen. Die Trampelpfade, die sich zwischen dem Merheimer Platz und der Kreuzung von Neusser und Innerer Kanalstraße gebildet haben, werden mit einer nicht asphaltiertn e Decke befestigt und so angelegt, dass der vorhandene Baumbestand keinen Schaden nimmt.

Die derzeitigen Holzbänke sind größtenteils sanierungsbedürftig und werden deshalb durch Drahtgitterbänke ersetzt. Die neuen Sitzgelegenheiten stehen auf nicht asphaltierten Flächen und erhalten Platz zum Abstellen von Kinderwagen oder Rollstühlen. An den Spielfeldern für Basket- und Streetball werden Hockerbänke aufgestellt, die den Blick auf beide Plätze ermöglichen. Den Bouleplatz baut die Stadt unmittelbar neben dem Sitzbereich unter den Bäumen an der Kreuzung der Wege zum Merheimer Platz und zur Merheimer Straße, der schon heute eine sehr hohe Aufenthaltsqualität bietet und viele Menschen zum Verweilen einlädt.

Entlang des Wegs zwischen Boule- und Kinderspielplatz, in der Nähe des Basketballfelds, sollen mehrere Bank-Tisch-Kombinationen die Besucher zum Aufenthalt einladen. Die Slackline-Anlage entsteht auf dem Hügel zwischen dem Bouleplatz und der Inneren Kanalstraße.