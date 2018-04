Handwerkerschaft beantwortet Fragen via Messaging-Dienst.

Rhein.-Berg. Kreis. Für die Ausbildung im Handwerk geht die Kreishandwerkerschaft Bergisches Land ab dieser Woche neue Kommunikationswege. Zum ersten Mal bietet der Unternehmerverband Handwerk eine Sprechstunde per WhatsApp an. „Der Austausch über WhatsApp ist einer der wichtigsten Kommunikationskanäle der jungen Zielgruppe, daher freut es uns sehr, dass wir nun auch über diesen Weg er-reichbar sind“, erläutert der Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, Marcus Otto, den Hintergrund.

An zunächst drei Mittwochen stehen die Experten der Ausbildungsabteilung der Kreishandwerkerschaft bereit, um Fragen rund um das Thema Ausbildung im Handwerk zu beantworten. Wie viel verdiene ich in der Ausbildung? Was muss ein Jugendlicher für den Beruf mitbringen? Wie stehen die Chancen übernommen zu werden? Die Zunft hat Antworten für die Fragen der Interessenten, heißt es. Die WhatsApp-Sprechstunden beginnen morgen und werden am 18. und 25. April von 16 bis 17 Uhr fortgesetzt. Die Rufnummer der WhatsApp-Sprechstunde zum Thema Ausbildung im Handwerk lautet: 0160/966 410 13. Red