Die BTG richtete auf dem Griesberg ihren Sportabzeichentag aus. Dieser ist auch dafür gedacht, dass Kinder einen bessere Koordination zu bekommen.

Burscheid.Auf den letzten Metern gab Verena Stolle noch einmal richtig Gas. Zwei Runden über den Sportplatz am Griesberg hatte sie hinter sich gebracht, ist dem Laub und den Pfützen ausgewichen. Ehrgeiz hat die Sechsjährige zweifelsohne, die beim Zieleinlauf ihrem Vater mit Schwung in die Arme sprang. Dieser herzte die Kleine voller Stolz. Ja, sie hatte das Sportabzeichen geschafft – mit Bravour.

Und Luft hatte sie nach dem Ausdauerlauf auch noch. „Wir üben noch ein bisschen“, sagte Verena Stolle unmittelbar danach und griff nach einem Ball. Seit anderthalb Jahren schwimmt sie im Verein. „Und mit vier Jahren habe ich angefangen zu lesen“, sagte die Sechsjährige stolz.

Dass Kinder früh schon so aktiv sind, das würde die Burscheider Turngemeinde (BTG) gerne öfters sehen. Zur Abnahme des Sportabzeichens am Samstag waren die aber Mangelware. „Zum Start waren mehr Helfer als Patienten da“, sagte Jürgen Wahn von der BTG. Ein bisschen Frustration schwang auch mit dabei. Viel Mühe habe es schließlich bereitet, den feuchten Platz noch am Freitagabend für die Prüfungen vorzubereiten. So mussten unter anderem Linien gezogen werden, von denen man hoffte, dass sie nicht vom nächsten Regenguss weggeschwemmt werden.

„Ich kann noch mit den jungen Bengels mitlaufen“

Für ihn persönlich ist Leichtathletik das Größte. Seit 37 Jahren ist Jürgen Wahn Mitglied der BTG, das Sportabzeichen hat er in diesem Jahr schon zum 32. Mal gemacht. „Das macht Spaß. Ich kann noch mit den jungen Bengels mitlaufen“, sagte er ganz selbstbewusst.

Im direkten Kontakt mit der Jugend steht Michael Klose, der die Jugendabteilung als Übungsleiter betreut. Derzeit machen 40 Kinder im Alter von fünf bis 13 Jahren bei der BTG Leichtathletik. „Bewegung tut den Kindern gut. Als Hauptschullehrer sehe ich jeden Tag übergewichtige Jungen und Mädchen. Das ist schlimm“, erzählt Klose. „Kinder müssen Erfahrungen mit Sport sammeln. Das fördert auch die Koordination.“

Von den Vorzügen des Sports musste man Athanasia Eleftheriadou nichts mehr erzählen. „Ich komme jedes Jahr hierher und mache das Sportabzeichen“, erzählte die junge Frau, die am Samstag das Abzeichen in Gold geschafft hatte. „Ich mache fast jeden Tag Sport. Ich schwimme, laufe und tanze Ballett.“ 800 Meter Schwimmen ging Athanasia Eleftheriadou daher leicht von der Hand. Schwieriger war es da doch, den Medizinball zu stoßen. Hier hatte sie sich noch bessere Ergebnisse erhofft. Aber nun zählte nur noch eines: Hauptsache geschafft. „Jetzt gibt es erst einmal ein Eis“, sagte Athanasia Eleftheriadou.