TG Hilgen muss zu Hause 0:2-Niederlage einstecken.

Hilgen. Auch nach dem Trainerwechsel – Hajrush Islami übernahm in der vergangenen Woche für die zurückgetretenen Sebastian Dahlmann und Marcus Banken - gibt es bei der TG Hilgen keine Veränderungen. Zumindest vom Ergebnis her musste der Fußball-Kreisligist am gestrigen Nachmittag eine 0:2 (0:0)-Niederlage gegen den Aufsteiger und derzeitigen Tabellenneunten SK Ülküspor Remscheid einstecken.

Damit rangiert die Mannschaft weiterhin mit nur einem mageren Pünktchen abgeschlagen am Tabellenende. „Ich habe aber viele gute Ansätze gesehen und ich bin optimistisch, dass wir einige Probleme kurzfristig in den Griff bekommen werden“, sagt der neue Übungsleiter. Islami sah in spielerischer Hinsicht eine diszipliniert auftretende Mannschaft, die von Anfang an bereit war für einen intensiven Kampf. Allerdings spielte sich das Hauptgeschehen weit entfernt von beiden Torräumen ab. Mit Beginn von Halbzeit zwei wurde es etwas besser, die ersten viel versprechenden Angriffe wurden nun von beiden Teams gefahren und die TGH hätte auch durchaus in Führung gehen können. In der 73. Minute kassierten die Platzherren dann jedoch den 0:1-Rückstand. Praktisch im direkten Gegenangriff hätte der frisch eingewechselte Jerome Wiendl zum Helden werden können, doch sein Ausgleichsversuch scheiterte am gegnerischen Torhüter.

„Die Jungs brauchen dringend mal wieder ein Erfolgserlebnis als Knotenlöser“, sagt Islami, der mit seinem Team bereits am Donnerstag (19.45 Uhr) wieder im Einsatz sein wird. Dann sind die Hilgener zu Gast beim Tabellenvierten Hastener TV.

TGH: Wagenpfeil, Blaz, D. Eberle, Lemmer, Treutler, Miebach, Kittelmann (51. Heller), M. Tauber, Lauer (62. Wiendl), Ktenas (46. Buggle), Grimberg.