Das dritte Dorffest in Benninghausen steht bevor. Liveband wird erwartet. Echtes Familienprogramm.

Burscheid. Dank des enormen Zuspruchs der Besucher und der Beteiligten auf den ersten beiden Dorffesten in den Jahren 2015 und 2016 wird es am 01. September ein drittes Dorffest in Benninghausen geben.

In der Pause im Jahr 2017, die für das Dorffest in Ösinghausen gemacht wurde, konnten die Organisatoren neue Kraft und viele neue Ideen für das Dorffest, das wie immer unter dem Motto „Von der Dorfgemeinschaft - Für die Dorfgemeinschaft“ steht, sammeln. Zum Beispiel konnte, neben den Standards wie Grill, Bierwagen oder Hüpfburg, die Band „Stiller Hans“ die „das Beste des deutschen Liedguts der 80´Jahre“ bietet, und sogar die Unterstützung durch gleich zwei Ensembles der Musikschule Burscheid gewonnen werden.

Auch werden,zur Unterhaltung der Gäste, eine sogenannte Photo Booth (Fotobox) und viele weitere Programmpunkte in diesem Jahr geboten.

Das Dorffest wird am Samstag 1. September, ab 15.00 Uhr rund um und in der großen Scheune in Benninghausen 27 stattfinden und komplett durch Spenden und von freiwilligen Helfern getragen.

Ansonsten: Der Internetauftritt des Dorffestes ist wieder unter www.dorffest-benninghausen.de/ erreichbar. Red