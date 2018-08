Besonders in Halbzeit zwei überzeugt der BVB beim 4:2 (1:1)-Sieg bei der TG Hilgen.

Hilgen. Dank einer ganz starken Vorstellung setzten sich die Fußballer des BV Burscheid am gestrigen Nachmittag beim Nachbarn TG Hilgen mit 4:2 (1:1) durch. „Wir können wirklich sehr zufrieden sein. Nach einer zerfahrenen ersten Halbzeit hat sich meine Truppe enorm gesteigert und richtig tollen Fußball gespielt“, freute sich Burscheids-Trainer Sören Wallat.

In Halbzeit eins war es Hilgens Angreifer Jannik Grimberg nach zehn Minuten, der mit einem Fernschuss aus gut 18 Metern für die erste gefährliche Aktion sorgte. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde waren es die Burscheider, denen nun gute Torraumszenen gelangen. Matthias Richtscheid scheiterte mit einem sehenswerten Kopfball, TGH-Keeper Daniel Thielmann entschärfte direkt danach noch einen Flachschuss von Hakan Özkan. Im direkten Gegenzug, es war gerade die Phase, als die Gäste die Oberhand gewannen, konterten jedoch die Platzherren eiskalt und gingen etwas überraschend durch den Treffer von Daniel Adamek mit 1:0 in Führung. Burscheids Sebastian Kratz (27.) scheiterte mit einem Flachschuss nur knapp, Richtscheid (34.) hatte Pech bei einem Schuss von links. Zehn Minuten vor dem Halbzeitpfiff prallten Hilgens Sven Peters und Richtscheid im Strafraum vor den Augen des Schiedsrichters zusammen. Den fälligen und nicht diskutablen Foulelfmeter verwandelte Sebastian Kratz sicher im unteren linken Eck. Praktisch mit dem Pausenpfiff tauchte Burscheids Christian Mendy alleine vor Thielmann auf, doch gerade so eben konnte der Rückstand für die TGH verhindert werden.

Im zweiten Abschnitt erwischten die Gäste dann einen Start nach Maß. Nach einer sehenswerten Kombination über den linken Flügel wurde Richtscheid im Strafraum mustergültig bedient und erzielte den Führungstreffer für den BVB. Davon beflügelt erhöhten Hakan Özkan in der 53. und der eingewechselte Julien Feddrich in der 79. Minute. Der Anschlusstreffer von Adamek sechs Minuten vor dem Abpfiff war nicht mehr als eine Ergebniskorrektur für die TGH. „Das war heute insgesamt schade, denn auf der ersten Hälfte konnten wir eigentlich schon aufbauen. Letztlich war die extrem schwache Anfangsphase von Durchgang zwei entscheidend“, berichtete Hilgens Coach Hajrush Islami.

TGH: Thielmann, Rappen, Heller, Adamek, Fronia (80. Kittelmann), Peters (51. Walesch), Miebach, Taschka, Lauer (75. Turak), M. Machill, Grimberg.

BVB: Demircan, Stahlmann, Amarnis, S. Celik, Asrout (81. Dag), S. Özkan, Mendy (75. Feddrich), S. Kratz (69. Amiri), Balde, Richtscheid, Isgören.