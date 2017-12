Rhein.-Berg. Kreis. Durch das Wetterchaos am gestrigen Tag sind alle Fußball-Spiele der heimischen Vereine ausgefallen. Am späten Vormittag wurden die Partien im Kreis Remscheid und Kreis Solingen komplett wegen Unbespielbarkeit der Plätze abgesagt. Auch das hoch interessante Nachbarschaftsduell der TG Hilgen gegen den BV Burscheid fiel den Wetterkapriolen zum Opfer. „Wir freuen uns auf den Nachholtermin, der allerdings noch nicht feststeht“, meinte Burscheids Trainer Sören Wallat. Ob die Partien in diesem Jahr noch ausgetragen werden können, erscheint im Moment noch offen. Tendenziell wird eher der Start ins Jahr 2018 vorgezogen. lh