Viel Lob für Engagement des Teams.

Hilgen. Trotz engagierter Vorstellung mussten sich die Fußballer der TG Hilgen II gestern Nachmittag klar geschlagen geben. Bei der TS 1919 Struck unterlag der von Sebastian Dahlmann und Björn Nierhoff trainierte Kreisligist deutlich mit 1:5 (0:2). „Das Ergebnis ist am Ende aber um zwei Treffer zu hoch ausgefallen“, sagt Dahlmann, der mit dem Auftritt seiner Truppe durchaus zufrieden war.

Nach einer Viertelstunde klingelte es zum ersten Mal im Kasten von Hilgens Torhüter Dustin Grün. In der 34. Minute erhöhten die Platzherren auf 2:0. Robin Eisenkopf vergab in Durchgang eins gleich zweimal aus aussichtsreicher Position. In der 47. Minute machte es der Hilgener Angreifer wesentlich besser und verkürzte zum 1:2. Zwischen der 66. und 81. Minute machten die Strucker mit drei Toren dann alles vorzeitig klar. „Unsere Jungs waren die gesamte Spieldauer über sehr engagiert und dieser Auftritt macht uns viel Hoffnung für die kommenden Aufgaben“, meine Dahlmann. Nächsten Sonntag (12.30 Uhr) geht es zu Hause gegen den SC 08 Radevormwald 2, der an diesem Wochenende noch Spiel frei war. lh TGH II: Grün, Uslu (81. Dirosolini), Monells, Kaib, Ramusga, L. Dittrich, Diel (46. Mrohs), Bohnet, Seelig (81. Steinberg), Eisenkopf, Maurer.