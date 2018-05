Frauen verlieren gegen den Neusser HV 26:28.

Burscheid. Die 26:28 (13:13)-Heimniederlage zum Saisonabschluss gegen den Neusser HV II kostete die Landesligahandballerinnen der Panther gleich drei Plätze in der Abschlusstabelle. Der siebte Rang liest sich nicht so gut wie der vierte, die Leistung der jungen Pantherinnen im Aufstiegsjahr schmälert das allerdings nicht.

Um das Happy End brachten sich die Mannschaft von Stefan Winkler und Janette Haldenwang selbst, denn sie produzierte deutlich mehr technische Fehler als der Gegner. In der ansonsten ausgeglichenen Partie konnte sich kein Team entscheidend absetzen. Das glücklichere Ende hatte der Gast. Die Wege von Trainergespann und Mannschaft trennen sich damit und Winkler zog nach dem Abpfiff eine sehr positive Bilanz seiner zwei Pantherjahre: „Wir haben mit dem Aufstieg direkt im ersten Jahr und einer Landesligasaison mit ausgeglichenem Punktekonto alle unsere Erwartungen klar übertroffen. Die junge Mannschaft hat sich toll entwickelt und wird diesen Weg mit einem neuen Trainerteam hoffentlich so erfolgreich fortsetzen.“ Trotz ihrer stattlichen 28:28 Punkte waren die Panther am Ende etwas glücklich, denn der erste Absteiger, der LTV Wuppertal auf dem elften Rang, kommt auf eine Bilanz von 26:30 Zähler und damit nach 28 Spielen gerade einmal einen Sieg weniger. paa Panther: Menz, Drescher; Engeln (5), S. Müller (5/1), Haldenwang (4), Le. Hartmann (4/1), Burghaus (4/1), La. Hartmann (2), Klaes (1), Wingender (1), Meister, Jäger.