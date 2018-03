Frauen des TVW feiern 31:23- Sieg über Gartenstadt.

Witzhelden.In souveräner Manier nahmen die Handballerinnen vom TV Witzhelden auch die nächste Hürde. Zu Hause feierte der Verbandsliga-Spitzenreiter einen 31:23 (16:9)-Heimsieg über den Tabellenfünften SSV Gartenstadt. Fast zeitgleich unterlag Verfolger TB Wülfrath 2 und damit beträgt der Witzheldener Vorsprung nun acht Punkte.

Der Durchmarsch bis in die Oberliga muss für den TVW jetzt nur noch terminiert werden. Über 5:2 setzten sich Gastgeberinnen schnell auf 9:3 ab. Der Favorit war in allen Belangen überlegen. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir diesen Gegner so auf Distanz halten können“, meinte Trainer Sascha Pauly zufrieden. Bis zum Seitenwechsel behaupteten die „Turmladies“ den Vorsprung und auch in Durchgang zwei sollte der Primus nicht mehr ernsthaft gefordert werden. Spätestens beim 29:21 war alles klar. Elli Garcia aus dem TVW-Rückraum avancierte mit zehn Treffern zur besten Werferin, Linkshänderin Kathrin Frielingsdorf unterstrich ihren beeindruckenden Formanstieg der vergangenen Wochen.

Am Sonntag geht es zu Hause gegen die HG Kaarsten/Büttgen. Der Tabellenelfte kommt mit keiner geringeren Empfehlung als dem 30:27-Erfolg über den Tabellenzweiten TB Wülfrath 2. „Da wollen wir den nächsten Schritt in Richtung des Titels machen“, so Pauly. lh TVW: Remmel; Garcia (10), Frielingsdorf (7/1), Körner (5), Thilker (3), Heimann (3), Windmann (2), Schmidt (1), Heider, Pauly, Okos, Hantusch (n.e.).