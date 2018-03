Der LTV schlägt VfL Gummersbach II 35:28. Schon nach zehn Minuten stand es 7:1.

Leichlingen.Die Leichlinger Drittligahandballer haben die Niederlage gegen den Longericher SC schnell abgehakt und am Freitagabend mit 35:28 (19:12) gegen den VfL Gummersbach II bereits wieder den nächsten Sieg gelandet.

Vor knapp über 200 Zuschauern im Ostermann Forum geriet der Gastgeber nur beim 0:1 in Rückstand, anschließend lief die LTV-Torfabrik wieder heiß. Mit sieben Treffern in Folge zum 7:1 (10.) schockte man den VfL direkt zu Beginn. Lorenzet bescheinigte seiner Mannschaft, die ohne Einsatzzeit von Bastian Munkel, Carsten Lange und Marcus Bouali auskommen musste, und bei denen Regisseur Valdas Novickis lediglich für fünf Minuten auf dem Spielfeld stand, eine herausragende Leistung. „Mit nur acht gesunden Spielern haben wir die Partie über die komplette Zeit bestimmt“, freute sich der Coach. Die Abwehr stand sicher und im Angriff waren David Kreckler, Mike Schulz und David Hansen die herausragenden Kräfte. Der Vorsprung der Leichlinger wuchs bis auf 25:14 (38.) an, anschließend ließen es die Pirates verständlicherweise etwas ruhiger angehen. LTV: Stecken, Mundhenk (n.e.), Christmann (n.e.); Kreckler (11/5), M. Schulz (8), Hansen (7), L. Schulz (4), Feuchtmann Perez (3), Menzlaff (1), Novickis (1), Hertlein, Rachow; Munkel, Lange (beide n.e.)