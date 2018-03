Handballerinnen präsentieren sich stark bei Beyeröhde.

Burscheid. Mit einer starken zweiten Halbzeit sicherten sich die Oberligahandballerinnen der Bergischen Panther gestern Mittag einen 24:19 (11:12)-Sieg im Duell der Aufsteiger beim TV Beyeröhde II.

Zwei Spielerinnen, die in der vergangenen Saison noch in Beyeröhde tätig waren, machten an diesem Tag den Unterschied zugunsten der Panther aus. Torhüterin Ann-Catrin Ruhl ließ nach der Pause nur noch sieben Treffer zu und im Angriff war Jennifer Jörgens mit 13 Toren die herausragende Akteurin auf dem Feld. Zu Beginn taten sich die Pantherinnen mit ihrer Favoritenrolle sehr schwer.

Pantherinnen sichern sich ihren fünften Tabellenplatz

Viele technische Fehler und wenig Tempo prägten das Spiel der Gäste. In dieser Phase bewahrte Ruhl mit zahlreichen Paraden ihr Team vor einem höheren Rückstand. Bis zum 16:16 (48.) blieb die Partie ausgeglichen, dann zogen die Panther auf 21:16 (52.) davon. Von diesem Rückstand erholte sich Beyeröhde nicht mehr.

Die Mannschaft von Trainer Denis Jörgens festigte mit diesem Sieg ihren fünften Tabellenplatz, Beyeröhde steckt weiterhin tief im Abstiegskampf. paa

Panther: Ruhl, Dietl (n.e.); J. Jörgens (13/3), Mücke (3), Rudberg, A. Schmitz, Boll (alle 2), Pfeiffer (1), Ern (1), van Nooy, P. Schmitz, Scigala, Röhrig