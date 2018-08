Für die TG Hilgen reichte es beim Nierhoff-Cup nur für den vierten Platz. Gewonnen hat TV Dabringhausen.

Burscheid. Beste Gelegenheiten, um die Form kurz vor dem Saisonstart noch einmal zu überprüfen, ergaben sich für die vier teilnehmenden Teams beim Nierhoff-Cup. Die Kreisliga-Fußballer der TG Hilgen gaben einen guten Gastgeber ab und kamen letztlich nach zwei Niederlagen auf Rang vier.

Kreisliga-Aufsteiger VfL Witzhelden musste sich im Finale dem Bezirksligisten TV Dabringhausen mit 2:3 (1:2) geschlagen geben. „Mir standen leider gerade einmal acht Spieler im Endspiel zur Verfügung. Ich musste zwei Torhüter im Feld auflaufen lassen“, berichtete Witzheldens Trainer Oliver Heesen. Nach dem schnellen 0:2-Rückstand nach einer Viertelstunde kämpften sich die Höhendorfer bestens zurück. Markus Koss (30.) und der im Feld spielende Torhüter Moritz Krohn (55.) waren für die tolle Aufholjagd verantwortlich. Erst kurz vor dem Ende gelang dem Favoriten aus Dabringhausen der Siegtreffer. VfL: Burgheim, Piotraschke (50. Bergmann), Hironimus, D. Willms, D. Kaschta (60. Kaiser), M. Krohn, Strauß, Baron, Striehn, Banken, Koss (51. Golin). Im kleinen Finale gegen den Ligakonkurrenten SSV Dhünn kassierten die Islami-Schützlinge eine 0:2 (0:0)-Niederlage. „Wir waren aber absolut ebenbürtig und hatten beste Chancen“, betonte Islami. Leonard Fronia, Jonas Lauer und Simon Knoblauch vergeben in aussichtsreicher Position. Donnerstag geht es um 20 Uhr beim Kreisligisten VfR Wipperfürth in einer Generalprobe darum, im Angriff effektiver zu agieren. TGH: Fritz, Ramusga, Taschka, Kittelmann, Lauer, Fronia, Heller, Knoblauch, M. Machill, Treutler, Peters. Im Nachbarschaftsduell in der Vorschlussrunde passierte zunächst lange Zeit gar nichts. Erste harmlose Versuche der TGH in Richtung Witzheldener Kasten gab es nach elf Minuten, wirkliche Gefahr kam aber nicht auf. Die Höhendorfer besaßen zwei zentrale Standardsituationen, die jedoch auch nicht zwingend waren. Der VfL kombinierte jedoch immer wieder gefällig über links und nach 27 Minuten sollte so auch der Führungstreffer entstehen. Martin Baron setzte sich durch und bediente Neuzugang Simon Turowski, der nach feiner Annahme mit einem Drehschuss Hilgens Schlussmann Benjamin Fritz überwinden konnte. 20 Minuten später glichen die Platzherren durch Jonas Lauer zum 1:1 aus und das Halbfinale war wieder komplett offen. „Wir hatten den Gegner bis zum Gegentor gut im Griff und haben danach zum Glück auch schnell wieder in die Spur gefunden“, berichtete VfL-Trainer Oliver Heesen. Nach etwas mehr als einer Stunde gelang dem zweiten Witzheldener Neuzugang Dominik Gerlach der Siegtreffer, den die Gäste ohne große Probleme über die Zeit brachten. TGH: Fritz, Peters,Taschka, Arnbrecht, Urban, Grimberg, Miebach, Maurer, Heller, Knoblauch, Treutler. VfL: Krohn, Sachsse, Hironimus, P. Kühl, Strauß, Baron, D. Kaschta, Poppelreuter, Turowski, M. Willms, Strigari.