TG Hilgen II setzt sich gegen SC 08 II aus Rade durch.

Hilgen. Einen ganz wichtigen Heimsieg feierten gestern Nachmittag die Fußballer der TG Hilgen II. In der Kreisliga setzte sich die Mannschaft um das Trainergespann Sebastian Dahlmann und Björn Nierhoff nach hartem Kampf gegen den Aufsteiger SC 08 Radevormwald II mit 5:3 (2:2) durch.

„Die Truppe hat ganz tolle Moral bewiesen und sich diesen Erfolg absolut verdient. Beide Teams sind im Verlauf der Saison weiter unten einzuordnen. Von daher sind die Punkte gegen einen direkten Konkurrenten doppelt wichtig“, freute sich Dahlmann über die ersten drei Zähler.

Dabei sah es lange Zeit nicht gut aus für die TGH-Reserve. Nach etwas mehr als einer halben Stunde wurden bereits zwei schwere Abwehrfehler bestraft und die Platzherren lagen schon mit 0:2 im Rückstand. Doch Robin Eisenkopf (43.) und Daniel Seelig (44.) rückten die Verhältnisse noch vor der Pause gerade.

In Durchgang zwei lief es bei den Hilgenern weitaus besser. Nach einer Stunde erzielte Oliver Schmitz den 3:2-Führungstreffer, praktisch im nächsten Angriff erhöhte Eisenkopf mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 4:2. In einer turbulenten Schlussphase gelang zunächst den tapfer kämpfenden Gästen das dritte Tor, doch in der Nachspielzeit machte Mike Oliver Tauber mit seinem Treffer endgültig den Deckel drauf. TGH II: Grün, L. Dittrich, D. Tauber, Monells, Kaib, Froch, Dias (61. O. Schmitz), Seelig (90. Diel), M. Tauber, Bohnet (90. Di Rosolini), Eisenkopf.