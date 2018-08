Jan-Gerd Neumann ist neuer Schützenkönig. Seine Tochter Marlena wurde zur Prinzessin gekürt.

Burscheid. Das Schützenwesen ist Familiensache. Die Eltern waren schon engagierte Mitglieder im Schützenverein. Und deren Vorfahren trugen womöglich mit genau so viel Überzeugung die grüne Jacke aus dem schweren Stoff, die man an Tagen wie diesen ausnahmsweise gerne ablegen würde. Als Jan-Gerd Neumann in die Lindenstadt zog, war für ihn klar, dass er seinem Hobby auch hier – fernab der norddeutschen Heimat – nachgehen wolle. So trat er 1994 in den Hilgener Schützenverein ein. Eine Entscheidung, die gestern mit der Königskette belohnt wurde.

Jan-Gerd Neumann setzte sich mit 26 Ringen gegen seine Konkurrenz im Stechen durch. Und die war gar nicht mal so leicht zu schlagen. Im Rennen waren Hartmut Schepanski, Eberhard Gerlach, Fritz Langner und Horst Liffers – allesamt erfahrene Schützenbrüder. Dass Jan-Gerd Neumann sich durchgesetzt hat, war eine gute Fügung, denn so hat die Familie später Geschichten zu erzählen. „Weißt du noch, als wir 2018 Schützenkönig und Prinzessin wurden?“, so könnte später mal eine Unterhaltung zwischen Jan-Gerd Neumann und seiner Tochter Marlena lauten.

Tochter übertrumpft ihren Vater mit einem Ring mehr

Denn sie setzte sich gegen die durchweg weibliche Konkurrenz – Maria Kubitza, Hanna Karsch, Caroline Kubitza und Alessia Simon – ebenfalls im Stechen durch. Das war auf zwei Arten gleich eine Überraschung. „Ich bin erst seit etwas über einem Jahr im Schützenverein“, erzählte sie. Und: Sie übertrumpfte gleich ihren im Schießsport bewanderten Vater. Marlena Neumann hat einen Ring mehr als Jan-Gerd abgeschossen, betonte Roger Dabringhaus als neuer Vereinsvorsitzender und erfahrener Schützenfest-Redenschwinger gleich mehrmals. Das Vater-Tochter-Gespann jedenfalls sah es sportlich und genoss das Händeschütteln hinterher, das durchaus seine Zeit in Anspruch nahm. Das lag auch daran, dass die Gattin des Königs in Burscheid keine Unbekannte ist. Heidi Neumann, die gestern das Diadem der Schützenkönig mit Stolz auf ihrem Haupt trug, ist Ratsfrau des Bündnis 90/Die Grünen in Burscheid. Ihr kommt nun, genau wie Ehemann und Tochter, eine weitere repräsentative Aufgabe zu. Alle drei, so hat es Jan-Gerd Neumann feierlich unterzeichnet, wollen den Hilgener Schützenverein in der Öffentlichkeit würdig vertreten und ihm die Treue halten.