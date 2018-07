Kreispolizei meldet gleich drei Fälle am Wochenende.

Rhein-Berg. Die Polizei hatte am Wochenende mit mehreren alkoholisierten Fahrern zu tun.

Einer davon war ein 59-Jähriger Bergisch Gladbacher, der mit seinem Roller umfiel und dabei laut Zeugen zwei Autos beschädigt hat. Er flüchtete zu Fuß, ließ aber seinen Motorroller zurück. Kurze Zeit später konnte der Fahrer von der Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden - merklich alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ein Alkoholtest verlief positiv. Ihn erwartet laut Polizei ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis.

In Overath wurde eine 20 Jahre alte Fahrerin aus Hennef am Sonntag in den frühen Morgenstunden mit ihrem schwarzen Opel Corsa bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Dabei wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein anschließender Atemalkoholtest bestätigte den Alkoholkonsum. Nun droht ihr ein Fahrverbot.

Schon am Freitag fiel einer Streifenwagenbesatzung in Bergisch Gladbach-Schildgen auf der Leverkusener Straße ein grauer BMW auf, der anschließend einer Kontrolle unterzogen wurde. Es stellte sich heraus, dass der 49 Jahre alte Bergisch Gladbacher Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Red