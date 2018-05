BVB II siegt mit 12:2, der VfL darf nach dem 8:1 auf den Wiederaufstieg hoffen.

Rhein.-Berg. Kreis. Zwei sehr klare Siege stehen einer Niederlage gegenüber. In der Kreisliga B dürfen die Witzheldener Fußballer nach dem beeindruckenden 8:1-Heimsieg über den SSV Lützenkirchen III weiter von der sofortigen Rückkehr in die Kreisliga hoffen.

BV Burscheid II - Tuspo Dahlhausen 12:2 (7:0)

In beeindruckender Verfassung präsentierten sich die Burscheider Reserve-Fußballer am gestrigen Nachmittag. Zu Hause fertigte die Mannschaft um Spielertrainer Thomas Vogel den Tabellennachbarn aus Dahlhausen nach allen Regeln der Kunst deutlich mit 12:2 ab und schob sich damit am direkten Konkurrenten vorbei. „Mit diesem Auftritt können wir sehr zufrieden sein. Die Mannschaft hat vor allem offensiv richtig überzeugt“, freute sich Vogel.

In Halbzeit eins legten die Griesberger schon los wie die Feuerwehr, die Begegnung war noch keine Viertelstunde alt, da führte die Vogel-Elf schon dank der Treffer von Bayram Karakus (7.), Orhan Celik (8.) und Matthias Richtscheid (12.) mit 3:0. Nach etwas mehr als einer halben Stunde erhöhten Dennis Bamberger (34.), Ümit Özer (38.), Boubacar Balde (42.) und Sascha Hauser (44.) und das Aufeinandertreffen war bereits vor dem Seitenwechsel zugunsten der Gastgeber entschieden.

Celik mit einem Doppelpack (49./72.) und Richtscheid (51.) erhöhten schnell nach der Pause, Vogel selber versenkte einen Foulelfmeter sicher zum 11:0 eine Viertelstunde vor dem Ende. Auch die beiden Dahlhausener Ehrentreffer in den letzten zehn Minuten fielen nicht mehr sonderlich ins Gewicht, Ibrahim Cheikh Saad sorgte kurz vor dem Abpfiff für den umjubelten Schlusspunkt.

BVB II: Vogel, Karacaer, Cheikh Saad, B. Karakus, Balde, Bamberger, Celik, Özer (77. Y. Karakus), Hauser, Richtscheid, Pfeffer.

VfL Witzhelden - SSV Lützenkirchen III 8:1 (5:0)

Extrem fokussiert gingen die Witzheldener am gestrigen Nachmittag die Heimaufgabe mit dem Abstiegskandidaten aus Lützenkirchen an. Dank der frühen Tore von Roberto Strigari (2./36.), Joshua Fischer (10.), Marcus Banken (40.) sowie einem SSV-Eigentor (32.) waren die Kräfteverhältnisse schon vor dem Seitenwechsel geklärt.

Kurz nach der Pause gelang den Gästen der Ehrentreffer, praktisch im Gegenzug stellte Daniel Struck den alten Abstand wieder her. Sowohl Fischer (71.) als auch Strigari (90.) krönten ihre starken Leistungen mit weiteren Treffern.

VfL: Burgheim, Sachsse, Hironimus, Reichert, P. Kühl (76. Strauß), M. Willms (56. Akdeniz), O. Kaschta, D. Struck (71. Mandt), Banken, Strigari, J. Fischer.

VfL Witzhelden II - SSVg 06 Haan II 2:4 (1:2)

Lange Zeit befanden sich die Witzheldener Reserve-Kicker auf Kurs und hätten in Anbetracht einer besseren Schlussphase auch durchaus etwas Zählbares zu Hause behalten können. Doch nach dem 2:2-Ausgleich von Dennis Dietrich (69.) lief bei den Platzherren nicht mehr viel zusammen und die Haaner entführten die drei Punkte noch durch zwei späte Treffer. „Das war sehr ärgerlich, denn zwischenzeitlich sah es für uns richtig gut aus“, musste auch Trainer Tim Prenzel hinterher zugeben.

Mike Golin hatte die VfL-Zweite schon nach elf Minuten in Führung gebracht, nur gut 180 Sekunden später fiel jedoch der Ausgleich durch einen Foulelfmeter. In der 42. Minute trafen die Gäste zum 1:2.

„Und dann kommt unsere stärkste Phase. Mit dem Ausgleich war das Momentum voll auf unserer Seite, leider haben wir die Vorteile nicht in Punkte verwandeln können. Das ist ganz bitter und passt irgendwie zu dieser Saison“, so Prenzel abschließend.

VfL II: Kaiser, Schulz (43. Flegel), Piotraschke, Franz, Baron, Dietrich (76. Morsch), Stoll, Golin (63. Lehnick), Walther, Weber, Bonfim Mein.