Die TGH-Damen verlieren deutlich mit 1:9.

Hilgen. Lediglich in der ersten halben Stunde hielten die Bezirksliga-Fußballerinnen der TG Hilgen beim Tabellenzweiten Sportring Eller mit. Danach brachen bei der von Monica Rosito trainierten Mannschaft jedoch alle Dämme und die Gäste mussten eine deutliche 1:9 (1:5)-Niederlage einstecken. „Wir müssen einfach enger zusammenrücken und intensiver trainieren“, meinte Rosito, die sich von dem Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt nicht aus der Bahn werfen lassen möchte. Die Begegnung war nur wenige Augenblicke alt, als die Hilgener Frauen schon das 0:1 kassierten. Kira Marie Duhm traf in der 20. Minute zum Ausgleich. Doch zwischen der 29. und 43. Minute machten die Düsseldorfer mit vier Toren alles klar. In Halbzeit zwei sollten die nächsten Treffer nur eine Frage der Zeit sein und Torhüterin Jennifer Kaiser musste vier weitere Male hinter sich greifen. „Wir müssen dieses Erlebnis jetzt ganz schnell vergessen. Die nächsten Aufgaben kommen und da dürfen wir keine Energie verschwenden“, sagte die Übungsleiterin. lh

TGH: Kaiser, Lucka, Demmer (57. N. Schmitz), Tenel, Manns, Uhlmann, Duhm (70. Gesoglu), Schwetling, Fechtner, Eicker (57. Kruse), Kapp.