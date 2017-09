Der TVW setzt seinen Fokus auf die Meisterschaft.

Witzhelden. Am vergangenen Wochenende feierten die Handballerinnen des TV Witzhelden mit dem sehr deutlichen Sieg über den Gegner SG Überruhr II einen nahezu perfekten Start in die neue Verbandsliga-Saison. Heute Abend (20.30 Uhr) empfängt die von Sascha Pauly trainierte Mannschaft nun den Oberligisten Rheydter Turnverein, Anlass dafür ist die erste Pokalrunde auf Niederrheinebene.

„Diese Partie ist für uns aber auch nur ein Bonus. Wir wollen unseren Fokus gleich von Anfang an auf die Meisterschaft richten. Und da steht die Begegnung am Sonntag in Solingen ganz klar im Vordergrund. Wir können in diesem Spiel noch einmal einige Dinge ausprobieren“, so erklärt Pauly, der jedoch leider aus verschiedenen Gründen auch auf etliche Spielerinnen verzichten muss.

Nachwuchs soll längerfristige Ausfälle kompensieren

Zu den längerfristigen Ausfällen wie Ines Heimann, Kathrin Frielingsdorf, Katharina Esch und Lidija Hepp gesellt nun auch noch die Urlauberin Sabrina Schmidt hinzu. Pauly kann dafür aber ein weiteres Mal auf die talentierten Nachwuchsspielerinnen wie Luisa Lubberich und Antje Schmitz zurückgreifen. lh