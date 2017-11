Zur Adventszeit gibt es in der Innenstadt eine veränderte Verkehrsführung.

Leverkusen. Wegen des Weihnachtsmarktes in Wiesdorfwird es im Bereich der Dhünnstraße und Wöhlerstraße zu Veränderungen in der Verkehrsführung kommen. Folgende Regelungen gelten in der Zeit vom 23. November bis zum 2. Januar:

Die Dhünnstraße aus Fahrtrichtung Wöhlerstr. kommend wird ab Hausnummer 2 gesperrt. Die Dhünnstraße bleibt im Teilbereich der Einmündung Wöhlerstraße bis zum Wendehammer (China Restaurant) und bis Hausnummer 2 weiterhin befahrbar. Ebenso wird die Linksabbiegemöglichkeit auf der Wöhlerstraße zum APCOA Parkplatz in Höhe der Pflegeresidenz dauerhaft gesperrt. Die Linksabbiegemöglichkeit von der Wöhlerstraße zum Kinopolis bzw. zur Rathaus-Galerie wird zeitweise gesperrt.

Weiterhin wird die Bushaltestelle am Kinopolis auf der Wöhlerstraße während des Weihnachtsmarktes in westlicher Richtung vor die Zufahrt zur Rathaus-Galerie verlegt, so dass den Fahrzeugen, die aus den Parketagen der Rathaus-Galerie ausfahren, eine ungehinderte Einfahrt auf die Wöhlerstraße ermöglicht wird. Gleichzeitig wird durch die haltenden Linienbusse das widerrechtliche Befahren der Busspur in Richtung „Obere Ebene“ deutlich reduziert.

Erstmalig wird in diesem Jahr die Linksabbiegemöglichkeit von der Wöhlerstraße zum Parkhaus der Rathaus-Galerie zum Midnight-Shopping am Samstag, 2. Dezember, in der Zeit bis 20 Uhr und am verkaufsoffenen Sonntag, 17. Dezember, in der Zeit von 13 bis 16 Uhr gesperrt. Die Besucher werden gebeten, den Bereich zu meiden und die umliegenden Parkhäuser anzufahren. Zudem kann der gebührenfreie Parkplatz an der Marienburger Str. (unter der Stelzenautobahn) genutzt werden, ausgenommen an Spieltagen in der Bayarena. Die City ist von dort fußläufig in wenigen Minuten erreichbar.