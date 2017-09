Frank Frohnert bekommt beim Burgfest diesjährigen Ehrenamtspreis des Fördervereins Naturgut Ophoven.

Leverkusen. Zum jährlichen Burgfest auf dem Naturgut Ophoven wird der „HOVspatz” an einen besonders engagierten Ehrenamtler verliehen. In diesem Jahr ging die Ehrung an Frank Frohnert, Schulleiter der Waldschule. Seit 13 Jahren arbeitet er im Auktionsteam mit und schwingt seit zehn Jahre als Auktionator bei den jährlichen Wohltätigkeitsauktionen des Förderverein Naturgut Ophoven den Hammer.

„Mit sehr viel Witz und Berliner Schnauze bringt er die skurrilsten Dinge an den Mann, bzw. die Frau,“ schwärmt Marianne Ackermann, erste Vorsitzende des Fördervereins Naturgut Ophoven in ihrer Dankesrede. Er habe maßgeblich dazu beigetragen, dass in dieser Zeit über 50 000 Euro für den guten Zweck gespendet wurden. Außerdem habe er zwischen 2003 und 2010 sieben Naturgut Ophoven -Walkingveranstaltungen moderiert. „Mit seinem sportlichen Sachverstand hat er nicht nur das Publikum aufs Beste unterhalten, sondern auch die Sportler zu Höchstleistungen animiert“, so die Laudatorin.

Frank Frohnert freute sich sehr über die Auszeichnung. „Das ist für mich Ansporn und Verpflichtung zugleich hier weiterzumachen“. Ihm mache es großen Spaß in so einem engagierten Team mit vielen Ehrenamtlern zu arbeiten und er habe Freude daran, sich für eine gute Sache zu engagieren.

„Vereine wie wir sind auf ehrenamtliche Hilfe angewiesen. Alleine können wir die Vielzahl der Aufgaben nicht meistern“, erklärte die erste Vorsitzende. Seit 2002 wird der Ehrenamtspreis „HOV-Spatz“ vom Förderverein verliehen.

Der kunstinteressierte Leverkusener Werksleiter Professor Eberhard Weise spendete das Kunstwerk, das von dem bereits verstorbenen Künstler Kurt Arentz kreiert wurde. „Die zwei Bronzespatzen auf dem Backstein symbolisieren unsere Arbeitsweise: aktiv, gesellig und immer im Einsatz für die Natur“, so Marianne Ackermann weiter. Interessierte, die bei Festen oder im Außengelände aktiv werden wollen, können sich melden bei:

cille.koerner@naturgut-ophoven.de