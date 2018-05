Das neue Aqualon-Tourenprogramm liegt aus und beginnt schon am kommenden Montag.

Rhein.-Berg. Kreis.Getreu dem Motto „Entdecken. Erleben. Erfahren.“ bietet der Verein Aqualon mit dem diesjährigen Tourenprogramm von Mai bis Oktober 2018 ein abwechslungsreiches Programm für Familien, Erwachsene und Kinder an.

In diesem Jahr umfasst das Aqualon-Tourenprogramm 14 Wanderungen, Radtouren und Vorträge. Den Auftakt bildet am Montag, 21. Mai, eine Radtour in Kooperation mit dem ADFC anlässlich des LVR-Mühlentags. Im Laufe der Tour werden mehrere an der Route liegende Mühlen und die Große Dhünn-Talsperre angefahren. Im Juni können die Teilnehmer spannenden Geschichten über die versunkenen Orte des Dhünntals lauschen oder bei einer ornithologischen Wanderung an der Großen Dhünn-Talsperre die Vogelwelt kennenlernen. Im August wird wieder eine Wanderung für Menschen mit Sehbehinderung, Schwerhörige und Rollifahrer in Odenthal angeboten.

Das ausführliche Aqualon-Tourenprogramm 2018 mit Informationen zu allen Angeboten sowie zur unkomplizierten, kostenlosen Voranmeldung liegt ab sofort an vielen öffentlichen Stellen aus oder kann im Internet heruntergeladen werden.

www.aqualon-verein.de