Burscheid. Zum so genannten Spaghetti-Turnier am Sonntag ab 10 Uhr lädt der BV Burscheid in die Turnhalle am Schulberg ein. Den Namen trägt das Traditionsturnier der E-Jugenden seit den 90er Jahren, wie Jugendleiter Eckhard Schnitzler erklärt. „Damals bekamen wir noch Geld zur Unterstützung von Goetze. Mannschaften wie Schalke 04 und Borussia Dortmund kamen gegen einen Obolus von damals noch 200 Mark.“ Aber sie wollten nicht nur Bares – sondern auch hochwertige Kost zur gesunden Ernährung für ihre jungen Spieler. So wurden Spaghetti gekocht.

Und die gibt es auch noch heute, gesponsert vom Deutschen Haus, die Brötchen kommen von Bäcker Kretzer. Hauptsponsor ist die Belkaw, auch die Deutsche Vermögensberatung beteiligt sich, damit später Pokale verteilt werden können. Und um die kämpfen am Sonntag bis etwa 17 Uhr Jugendteams der Vereine unter anderem von Bayer Leverkusen, Fortuna Köln, Bayer Dormagen, Viktoria Köln, SV Bergisch Gladbach – und natürlich die Burscheider selbst. hmn