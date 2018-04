Die Reihe „Klassik in der Blütenstadt“ geht am 22. April in Witzhelden in die nächste Runde.

Witzhelden. Das nächste Konzert in der Reihe „Klassik in der Blütenstadt“ am Sonntag, 22. April, um 17 Uhr in der evangelischen Kirche in Witzhelden steht unter dem Titel „Sonore Klänge“. In diesem Konzert werden drei Instrumente in den Vordergrund gerückt, die alleine selten solistisch zu hören sind.

Der Klang von Viola, Horn und Kontrabass bewegt sich durch das Fehlen von hohen Klangfarben wie Violine oder Klavier eher in dem Bereich, den man als „tiefe Lage“ bezeichnet. Dennoch haben einige Komponisten für diese Instrumente Kammermusik komponiert, in denen die warmen Klangfarben jedes Instruments zu einem einmaligen Hörerlebnis führen. In gewohnter Weise gibt es in kurzen Moderationen Informationen zum Programm. Die drei Musiker Uta Nießner (Viola), Stefan Henke (Horn) und Frank Kistner (Kontrabass) widmen sich klassischen Kompositionen von Michael Haydn, Francois Fetis, Frederic Duvernoy, Carl Ditters von Dittersdorf und der Kontrabass-Legende Domenico Dragonetti. An einigen seiner Walzer für Kontrabass solo wird Frank Kistner zeigen und erklären, was auf einem Kontrabass alles möglich ist und warum er nicht nur als begleitendes Bass-Instrument eingesetzt werden muss.

Karten kosten 12, ermäßigt 6 Euro und sind an der Konzertkasse erhältlich. Auch die Kartenreservierung ist unter Ticket-Hotline 0 21 74/39 04 38 oder per E-Mail unter Info@ProMusicaKonzerte.de möglich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter:

ProMusicaKonzerte.de