Wie kommt ein Koffer zum Flugzeug? Wer sagt dem Piloten, wo er landen soll? Was ist ein Taxiway? Dies und vieles mehr rund um den Köln Bonn Airport können Besucher bei einer besonderen Ferien-Flughafenführung erfahren. Egal ob Eltern mit Kindern, Gruppen oder Einzelpersonen – wer einen Blick hinter die Airport-Kulissen werfen möchte, der sollte sich für eine „Holiday Feeling“-Tour anmelden. Diese Sonderführungen stehen von Montag bis Freitag um 11 Uhr in der Zeit vom 30. Juli bis zum 24. August zusätzlich zu den üblichen Führungen auf dem Programm. Die zweistündige Ferien-Tour beginnt im Check-in-Bereich und umfasst eine Busrundfahrt über das Vorfeld. Vorbei an Flugzeugen, Schleppern und Spezialgeräten führt die Tour über das Flughafengelände, wo die Abfertigung der Maschinen sowie startende und landende Flugzeuge aus nächster Nähe beobachtet werden können. Besucherbetreuer des Flughafens erklären dabei alles rund um den Flugbetrieb. Zum Abschluss der Tour gibt es einen Zwischenstopp im Besucherkino und eine süße Überraschung. Buchungen sind unter Angabe von Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse (Straße/PLZ/Ort) und ab 16 Jahren der Personalausweisnummer bis zu vier Werktage vor Führungsbeginn unter der Mail-Adresse airporttouren@koeln-bonn-airport.de möglich. Die Teilnahmegebühr beträgt für Kinder 8 acht und Erwachsene zwölf Euro und wird bar vor Ort bezahlt. Archivfoto: Eppinger