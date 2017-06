Der OVH spielt in diesem Jahr Werke, mit denen er im Juli auf großen Festivals eingeladen ist.

Burscheid. Am Samstag, 8. Juli, um 19.30 Uhr bieten über 60 Musiker des Orchesterverein Hilgen (OVH) leichte Abendunterhaltung bei freiem Eintritt. Mit sinfonischen Dichtungen, Tänzen und Märschen musizieren sie in Burscheid große Klassik in mitreißenden Blasmusik-Arrangements.

Auf der „Burscheider Freiluftbühne“, dem Platz vor der evangelischen Kirche im Zentrum der bergischen Stadt, konzertiert der national und international mehrfach preisgekrönte Klangkörper für Burscheider und Gäste, für Kinder, Eltern und Großeltern, für Menschen mit und ohne Klassik-Erfahrung.

Das Nachwuchs-Orchester eröffnet das Konzert in der Hauptstraße

Dabei präsentiert der OVH unter dem Dirigat von Timor Chadik unter anderem Werke, mit denen er im Juli auf großen Festivals für Sinfonische Blasmusik in Schladming und Innsbruck eingeladen ist.

Eröffnet wird das Konzert traditionell von den Nachwuchs-Orchestern des OVH, dem Juniororchester (Leitung Heide Wendt) und dem Jungen Orchester (Leitung Simon Roloff).

Die Veranstaltung findet statt im Rahmen des „Burscheider Kultursommer in der Kirchenkurve“ unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Stefan Caplan.

Die Veranstaltung wird unterstützt von der Kultur-, Sport- und Sozialstiftung der Kreissparkasse Köln in der Stadt Burscheid.

Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Red