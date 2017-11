Thomas Behrendt gewann zahlreiche Preise. Ihm gehört nach eigenen Angaben die größte Sportanlage für Hunde in ganz Europa.

Bergisches Land. Der Name für einen Hundesport, den in Deutschland inzwischen bereits 180 000 Hundehalter mit ihren Vierbeinern engagiert betreiben, lautet Agility. Diese ist für den gelernten Friseurmeister Thomas Behrendt (53) aus Solingen so sehr zum Lebensinhalt geworden, dass er damit inzwischen europaweit einen klangvollen Namen hat.

Letzteren machte er sich zunächst mit drei „Pfötchen-Schulen“, die er in Hilden (1996), Jade (1999) und Berlin (2002) einrichtete: für die systematische Ausbildung von Hunden. Sie beginnt mit dem Welpen-Prägekurs (sozusagen dem Kindergarten), in dem junge Vierbeiner spielerisch mit Geräuschen konfrontiert werden und die Sozialisierung mit Artgenossen lernen.

Bei Agility müssen die Hunde 22 Hindernisse überwinden

Im Alter von acht bis 15 Monaten folgt die Junghund-Ausbildung (Vorschule), in der unter anderem die Leinen-Führigkeit erlernt wird. Die Grunderziehung zum Familien-Begleithund endet mit einer Prüfung. „Darüber hinaus gibt es Hundesportarten wie Agility“, erläutert Experte Behrendt und erklärt dem Laien, was man sich darunter vorzustellen hat.

Die Vierbeiner müssen einen Parcours mit 22 verschiedenen Geräten – wie Sprungelemente, Tunnel, einen Slalom, eine Kippe, eine Schräge und einen Laufsteg– möglichst schnell absolvieren.

Behrendt: „Der Hund kennt zwar die Geräte, aber nicht die Reihenfolge, in der sie aufgestellt sind. Bestimmte Zonen müssen mit der Pfote berührt werden. Nur durch Körpersprache darf der Halter sein Tier anleiten. Jede Berührung ist verboten.“

Der Solinger, der bei dem Hundesport Border Collies und Shelties einsetzt, wurde 1999 Weltmeister, holte mehrmals den Europa-Titel und vielfach die Deutsche Meisterschaft.

„Der Wettkampf gilt in unserer Szene so viel wie Wimbledon im Tennis.“

Thomas Behrendt

Die Krönung gelang ihm, als er 2014 im englischen Birmingham vor 16 000 Besuchern die „Crufts Agility International“ gewann, die live im britischen Fernsehen übertragen wurden. „Dieser Wettkampf gilt in unserer Szene so viel wie Wimbledon im Tennis“, betont Behrendt. 2014 kauften er und seine Frau Monika in Lübbecke-Nettelstedt eine 4000 Quadratmeter große Tennishalle mit fünf Feldern, 1800 Quadratmetern Nebenräumen und 10 000 Quadratmetern Außentrainingsfläche.

Das Areal wurde zur „Hundesport-Akademie Westfalen“ umgestaltet und ist nach Angaben der Eigentümer die größte ihrer Art in Europa. In dieser Anlage wohnt Thomas Behrendt mit Ehefrau und Tochter Bozena. Über den Ex-Solinger und sein Engagement in Sachen Agility sind im Laufe der Zeit über 350 Beiträge im Fernsehen gelaufen.

Seit einigen Jahren zählt Behrendt zum Expertenteam von „Tierisch Lindermann“. Wöchentlich gibt es im Web-TV eine neue Folge über Hund und Herrchen. Von 2004 bis 2011 hat der 53-Jährige die deutsche Agility-Nationalmannschaft als Wettkampf- und Mentaltrainer betreut.