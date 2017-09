Lambertsmühle: Förderer wollen Idyll besser beobachten. Busch als Vorsitzender bei Wahl bestätigt.

Burscheid. Für das Anwesen Lambertsmühle sind die Mittwoche seit langem festgelegte Arbeitstage, an denen bis zu dreißig freiwillige Helfer erscheinen. Zu Reparaturarbeiten aller Art und der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung gehören auch die organisatorischen Abläufe. So fand die Jahreshauptversammlung der Fördervereins-Mitglieder ebenfalls am Mittwoch statt. Die Tagesordnung enthielt diesmal auch die alle zwei Jahre anstehenden Vorstands-Neuwahlen. Im einfachen Abstimmungsmodus wurden Armin Busch als 1. Vorsitzender und Klaus Hopstätter als sein Vertreter einstimmig wiedergewählt. Kassenwart Otto Mücke gab sein Amt an Dorina Krieger ab. Der Dienst des Schriftführers wurde sozusagen aufgeteilt. Hans Musiol möchte zwar die Archivarbeit beibehalten, den Schriftführerteil übernimmt dafür Rolf Herrmann. In die Reihe der Beisitzer brachte sich ein neues Gesicht ein: Ralf Kuhla (52), erst seit kurzer Zeit Mitglied des Fördervereins.

Reparatur des Teichhauses und Bau einer Geflügelanlage geplant

Für das laufende und kommende Jahr ist die groß angelegte Reparatur des Teichhauses und der Bau einer Geflügelanlage geplant. Daneben wurden Vorschläge gemacht, wie der Bauerngarten unter stärkere Beobachtung gestellt werden kann, um ungefragtes Ernten und Pflanzendiebstahl so weit wie möglich zu verhindern. Den Mitgliedern bot Dorina Krieger an – neben der Helfergruppe für den Mittwoch-Vormittag – Berufstätigen auch an den Mittwoch-Nachmittagen Gelegenheit zu geben, mit anzupacken. Anwesende, die bis zu diesem Tag den neuesten Stand des „didaktischen Museums“ noch nicht betrachtet hatten, bestaunten nun im Oberschoss die historischen Dokumente und Utensilien. In eine Ecke des Raumes wird in nächster Zeit der antike Webstuhl aus dem Kämmerchen neben dem Mahlwerk einziehen. Damit wird für die Webkünstlerin Ruth Schnitzler eine angenehmere Situation gegeben sein.