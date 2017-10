Gärtnerin Nicole Steinbach gibt Tipps für den heimischen Garten – von der Rasenpflege über bunte Herbststauden bis zum Frostschutz und Tulpenzwiebeln.

Burscheid/Rhein.-Berg. Kreis. Schon an vielen Laubbäumen und Sträuchern haben sich die Blätter bunt gefärbt. Die Temperaturen sinken und die Tage werden kürzer. Der Herbst steuert nun seinem Höhepunkt zu. Im heimischen Garten gibt es jetzt jede Menge zu tun.

Zu den Dingen, die erledigt werden müssen, gehört zum Beispiel das Entfernen des herunterfallenden Laubs im Garten. „Dieses kann auch genutzt werden, um Rosen an zu häufeln. Damit schützt man die empfindlichen Veredlungsstellen, die direkt über dem Boden liegen. Dazu kann man auch Mulch verwenden. Außerdem können Rosen jetzt moderat zurückgeschnitten werden, der Hauptschnitt erfolgt aber im Frühjahr“, sagt Nicole Steinbach vom Florhof in Bergisch Gladbach.

Zurückschneiden kann man jetzt im Herbst auch Stauden. „Sobald das Laub gelb oder braun wird, sollte man aktiv werden. Stauden können jetzt im Oktober zudem geteilt werden, wenn sie zu groß geworden sind oder wenn man dem Nachbarn eine Freude machen möchte“, erklärt Steinbach. Beim Rasen rät sie jetzt zum Düngen mit einem Herbstrasendünger. „Dieser enthält als Nährstoff Kalium. Das stabilisiert die Zellwände der Pflanze. So bereitet man diese auf den ersten Frost vor und schützt sie vor Infektionen durch Pilze. Dieser Dünger ist auch bei Rosen und Obststräuchern wie Johannis-, Stachel- oder Himbeeren einsetzbar. Das stärkt diese für das kommende Jahr.“

Beim Rasen kann man, wenn die Temperaturen mit 15 bis 18 Grad noch moderat bleiben, bis Mitte Oktober mähen. „Aktuell wächst der Rasen noch relativ schnell und wir hoffen ja auf einen schönen Altweibersommer. Ab acht Grad stoppt der Pflanzenwuchs im Garten. Deshalb verzichtet man im Gegensatz zu den Zimmerpflanzen im Winter aufs Düngen.“

Äpfel und Birnen ernten und Feldsalat aussäen

Ernten kann Hobbygärtner aktuell noch ganz klassisch Äpfel und Birnen. Dazu kommen späte Himbeeren und die letzten Tomaten. Angesagt sind im Herbst verschiedene Kohlsorten wie Weiß-, Rot- und Rosenkohl sowie Wirsing. Erst jetzt sät man den im Winter sehr beliebten Feldsalat. „Außerdem ist nun eine gute Zeit, um Gewürze und Kräuter wie Staudenbasilikum, Thymian, Bohnenkraut oder Rosmarin im Garten abzuschneiden, um es zu trocknen oder einzugefrieren“, sagt Steinbach.

Bei den Herbststauden, die jetzt in den Garten gepflanzt werden, ist die Vielfalt inzwischen sehr groß. „Da gibt es heute weit mehr als nur Heide. Unter ‘Herbstzauber“ fasst man buntblättrige Stauden zusammen, die es in den verschiedensten Farben gibt. Dazu gehören beispielsweise die Purpurglöckchen, deren Farbpalette von Lila und Rosa über Orange bis zu Grün reicht. Bei der Fetten Henne gibt es inzwischen 15 verschiedene Arten von Gelb über Grün bis zu Rost und Braun. Damit kann man wirklich schöne Farben im Herbst in den Garten bringen.“.