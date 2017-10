Frauen-A–Jugend gewinnt, B- und C-Jugend verlieren

Panther Frauen-A-Jugend spielt sich aus der Krise

Die weibliche A-Jugend der Bergischen Panther spielte sich beim Wald-Merscheider TV mit einem 36:15 (18:9)-Erfolg nach zuletzt zwei enttäuschenden Auftritten aus der Krise. Dabei sah es zu Beginn nach einem ausgeglichenen Schlagabtausch aus. Als sich mit Lucy Jörgens die einzige etablierte Spielmacherin der Panther am Finger verletzte, drohte das Spiel zu kippen. Doch die starke Rebecca Sonnenberg übernahm Verantwortung und sorgte für eine deutliche Leistungssteigerung im Angriff. Zur Pause war die Vorentscheidung bereits gefallen.

Panther: Stausberg, Weish; Müller (8), Lubberich (8), Sonnenberg (7/1), Zell (4), Schauf (4), Jörgens (3), Klüppelberg (2), Schmitz

Männliche B-Jugend unterliegt SC Bottrop

Trotz einer guten kämpferischen Leistung unterlag die männliche B-Jugend beim bislang verlustpunktfreien SC Bottrop in der Oberliga mit 20:23 (16:12). Nach ausgeglichener Anfangsphase konnten sich die dezimierten Panther überraschend deutlich bis zur Pause absetzen. Bis Mitte der zweiten Halbzeit verteidigten die Gäste den Vorsprung, ehe sich ein Substanzverlust bemerkbar machte. Der Gegner hatte mehr Wechselalternativen und wirkte jetzt frischer. Die Panther vergaben zu viele Chancen und mussten dem Favoriten doch noch den Sieg überlassen.

Panther: Kurz, Reiche; Magnus (8/2), Heider (3), Theisen (5), Strohmeyer (2), Leverkus (1), Bebermeier (1), Esser, Gwosdz, Stracke, Gehrt, Hain

Zwei Niederlagen für die C-Jugend

Nach zuvor drei Siegen in Folge musste die weibliche C-Jugend am Wochenende gleich zwei Niederlagen einstecken. Nach einer ganz schwachen Leistung unterlagen die Pantherinnen am Samstag bei der HSG Velbert/Heiligenhaus mit 19:21 (11:12). Am Sonntag folgte dann ein erwartetes 8:18 (3:8) gegen eine außer Konkurrenz spielende Mannschaft des RE Schwelm.

Panther: Schiffner, Odenbach; Brandt (16), Haag (6), Karthikeyan (3), Z. Adir (1), Eck (1), Greffin, R. Adir, Maier, Jacobs, Schüssler

Mit nur einem Auswechselspieler war die männliche C-Jugend beim TV Aldekerk angetreten. Dennoch siegten die Panther nach einem harten Kampf verdient mit 24:20 und schoben sich damit ins obere Tabellendrittel der Oberliga.

Panther: Merten, Molitor (n.e.); Lorenz (8/6), Falkner (4), Romas (4), Vornehm (3), Lock (3), Klefisch (2), Hilverkus