Kathleen Battke vom Verein Neues Wohnen im Alter berichtet am 5. Juli im Megafon über verschiedene Modelle.

Burscheid. Im Rahmen der diesjährigen Veranstaltungsreihe zum Thema „Älter werden“ hält am Donnerstag, 5. Juli, von 18 bis 20 Uhr Kathleen Battke im Kinder- und Jugendzentrum Megafon einen Vortrag zum Thema „Neue Wohnformen im Alter“. Battke ist Mitarbeiterin des Netzwerks Zukunftspioniere und des Kölner Vereins Neues Wohnen im Alter. Die Veranstaltung wird von der Quartiersentwicklung und Zukunftsinitiative Burscheid organisiert.

Die gesellschaftlichen, vor allem demografischen Veränderungen rufe nach neuen Modellen des Wohnens. Ein breites Spektrum an Angeboten sei dabei wichtig, um den individuellen Bedürfnissen älterer Menschen zwischen Selbstbestimmung und Vollversorgung gerecht werden zu können, heißt es. „Die meisten Menschen wünschen sich, möglichst lange und selbstbestimmt in ihrem eigenen Zuhause und in der vertrauten Umgebung wohnen zu können. Dies ist aber nicht in jedem Fall möglich. Mit diesem Vortrag wollen wir einen Impuls geben, über weitere innovative und alternative Wohnformen im Alter nachzudenken und ins Gespräch zu kommen“, erklärt Quartiersentwicklerin Maryna Gralicki.

Referentin beschäftigt sich seit Jahrezehnten mit dem Thema

Referentin Kathleen Battke arbeitet für den Kölner Verein Neues Wohnen im Alter, der sich seit über 30 Jahren für selbstbestimmtes, gemeinschaftliches Wohnen engagiert und bis Ende 2017 Träger des Landesbüros innovative Wohnformen NRW war. Kathleen Battke lebt selbst in einer Mehrgenerationen-Wohngenossenschaft in Bonn, berät seit zehn Jahren Initiativgruppen sowie Wohnprojekte und publiziert rund um die Themen „Neues Wohnen“ und „Alter“.

Organisatoren bitte um eine vorherige Anmeldung

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Ein barrierefreier Zugang zum Megafon ist vorhanden. Für eine bessere Planbarkeit bitten die Organisatoren um Anmeldung: entweder telefonisch unter 670 124 oder per E-Mail an: m.gralicki@burscheid.de. Spontanentschlossene seien aber ebenso herzlich willkommen.

Die ZukunftsInitiative – ein Zusammenschluss verschiedener Akteure der Wohlfahrtsverbände, Kirchengemeinden, Altenhilfe sowie des Seniorenbeirates – und die Quartiersentwicklung der Stadt Burscheid hat für das Jahr 2018 monatlich wechselnde Veranstaltungen organisiert, um über das Thema zu informieren. Weitere Termine sollen folgen.

Für Auskünfte von Interessenten zur Veranstaltungsreihe „Älter werden“ steht Maryna Gralicki unter den genannten Kontaktdaten zur Verfügung. Red