Die Senioren-Union will ein Mobilitätstraining mit der Wupsi jetzt alle sechs Monate anbieten.

Burscheid. 25 Senioren aus Burscheid haben am Mittwoch an einem Mobilitätstraining der Wupsi in Burscheid teilgenommen. Eingeladen zu der Veranstaltung hatte die Senioren-Union unter dem Vorsitz von Heinz Wilgenbusch.

Mobilitätstrainer Thomas Wulf zeigte den Senioren nach einem theoretischen Teil im Fraktionszimmer der CDU, wie sie ohne Gefahr mit dem Rollator in den Bus kommen. Dazu hatte der Mitarbeiter des Verkehrsunternehmens gleich einen Wupsi-Bus mitgebracht. Mit einigen Kniffen nahm er den Teilnehmern in der Busbucht an der Höhestraße insbesondere die Angst, beim Einsteigen mit dem Rollator abzurutschen und zu fallen. Grundsätzlich dürfen Benutzer der Gehhilfe genauso wie Menschen, die im Rollstuhl unterwegs sind, den hinteren Eingang des Busses nutzen. Da bei der Wupsi nur so genannte Niederflurbusse im Einsatz sind, können diese 15 Zentimeter tief bis fast auf die Bordsteinkante abgesenkt werden. „Das machen aber nicht alle Fahrer“, sagt Heinz Wilgenbusch. Für diesen Fall empfiehlt Thomas Wulf den Senioren, einen speziellen „Klingelknopf“ außerhalb des Wagens zu drücken. Die Fahrer müsste sich dann um den behinderten Fahrgast kümmern, oder zumindest sicherstellen, dass ihm geholfen wird. Auch eine Rampe gibt es in jedem Bus, damit die Hürde zwischen Bordstein und Einstieg überbrückt werden kann.

Doch wer mit dem Rollator in den Bus möchte, kann sich mit wenigen Handgriffen auch selbst helfen: Erst werden die Vorderräder in den Bus gehoben, dann die Hinterräder. „Dann müssen die Bremsen angezogen werden, und zwar beide“, so Wilgenbusch. Ist der Rollator arretiert, kann der behinderte Fahrgast nachrücken und sich erst mal an einem Griff festhalten. Erst dann werden die Bremsen wieder gelöst. Beim Ausstieg geht es genau so rückwärts wieder aus dem Bus heraus.

Senioren-Union will das Training jetzt regelmäßig anbieten

Da nicht alle Handgriffe nach dem ersten Training sitzen, will Wilgenbusch die Wupsi in einem halben Jahr erneut einladen und ein regelmäßiges Training daraus machen.