Auch die Chorgemeinschaft Burscheid war beim Treffen der Chöre aus dem Kirchenkreis dabei.

Burscheid/Leverkusen. „Vertraut euren Fähigkeiten!“ rief Volker Hempfling den 130 Sängern zu, die sich jetzt zu einem Singing-Day des Evangelischen Kirchenkreises Leverkusen trafen: „Ihr könnt mehr als ihr glaubt!“

Der Professor für Chorleitung der Robert-Schumann-Hochschule probte auf Einladung des Kirchenmusikkonvents drei Stunden intensiv in der Leverkusener Christuskirche. Dabei ging es allein um das Erleben eines besonders großes Chores und um die Bildung der Stimmen. Es musste kein Auftritt oder Konzert vorbereitet werden, so sangen alle für sich und zur eigenen Freude. Und die war groß, denn Hempfling sprach die unterschiedlichen Niveaus an und verschaffte jeder Sängerin und jedem Sänger eine neue Erfahrung: „Wenn ihr beim Singen einmal die Faust ballt, entsteht mehr Körperspannung“. Er sprach den Chor oft humorvoll an und motivierte, das Beste aus jeder Stimme zu machen.

Bei dem dritten Chortreffen, das Kreiskantorin Silke Hamburger gemeinsam mit Michael Porr organisierte, waren Kirchenchormitglieder aus dem ganzen Kirchenkreis Leverkusen gekommen: vom Figuralchor Leichlingen, dem Kirchenchor Steinbüchel, der Kantorei der Erlöserkirche und dem Chor der Lukaskirche (beide Langenfeld), der Kantorei der Christuskirche Wiesdorf, der Kantorei und der Chorgemeinschaft Burscheid sowie Sängerinnen und Sänger aus Monheim und Küppersteg-Bürrig.

Die Stücke waren aus Anlass des Reformationsjubiläums überwiegend Lieder Martin Luthers, darunter einige Werke, zu denen die örtlichen Kantorinnen und Kantoren Chorsätze erarbeitet hatten: „Die beste Zeit im Jahr ist mein“, „Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist“, „Einen anderen Grund kann niemand legen“ und die Motette für Chor und Flügelhorn „Verleih uns Frieden“ von Michael Porr (Opladen).

Der Satz des Abendlieds „Der lieben Sonne“ stammt von Silke Hamburger selbst. Sie kennt den heute 73-jährigen Musikprofessor aus ihren eigenen Anfangszeiten der Kirchenmusik. Nach einem Chorleiter-Wochenende, bei dem die damals 16-jährige unter Volker Hempflings Leitung erstmals einen Chor dirigierte, hatte die heutige Kirchenmusikdirektorin den Entschluss gefasst, sich mehr mit der Kirchenmusik zu beschäftigen.

Die Sängerinnen und Sänger waren mit dem Singing-Day sehr zufrieden: „Das war ein gelungener Nachmittag“, „absolut ein Gewinn“. Silke Hamburger denkt schon daran, die Chöre des Kirchenkreises „auf jeden Fall wieder“ zu einem weiteren Treffen einzuladen.