Die Zweite der Pantherinnen schlägt Düsseldorf.

Burscheid. Der Siegeszug der Mannschaft von Stefan Winkler und Janette Haldenwang hat auch in der Landesliga eine Fortsetzung gefunden. Am Sonntagnachmittag schlug der Aufsteiger zu Hause im ersten Saisonspiel den SFD 75 Düsseldorf deutlich mit 32:21 (17:12). Besser hätte es kaum laufen können auch wenn man der jungen Mannschaft am Anfang die Nervosität noch anmerkte. Nach einem 2:4-Rückstand kämpften sich die Pantherinnen auf 6:6 heran und führten zur Pause schon klar mit 17:12. Nach dem Seitenwechsel konnte der Vorsprung weiter ausgebaut werden, am Ende gab es einen ungefährdeten Sieg. Starke Leistungen zeigten Nina Menz im Tor und Celine Haldenwang, die zwölf Tore erzielen konnte. paa Panther: Menz; Haldenwang (12/3), Klaes (5), Schulz (4), Le. Hartmann (3), La. Hartmann (2), Engeln (2), Blume (1), Jäger (1), Meister (alle 1), Burghaus, Hansen, Kappenstein, Wingender