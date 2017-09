Julien Feddrich erzielt das 3:2 für BV Burscheid beim Hastener TV mit dem Kopf.

Burscheid.Nach einem engagierten Auftritt feierten die Fußballer des BV Burscheid gestern einen beeindruckenden Auswärtssieg. Beim Konkurrenten um einen Spitzenplatz, dem Hastener TV, setzte sich der Kreisligist verdient mit 3:2 (0:1) durch.

„Das war von meinen Jungs ein richtig starker Auftritt. Wir können auf diese Leistung stolz sein“, freute sich Trainer Sören Wallat, der ein goldenes Händchen unter Beweis stellte. Denn fünf Minuten vor Spielende wechselte er in Julien Feddrich den Matchwinner ein, der in der Schlussminute nach einem Eckball von Maximilian Kratz den viel umjubelten Kopfball im Hastener Kasten versenkte. „Wir haben diesmal extrem stark nach Standardsituationen agiert. Das war unsere absolute Stärke“, so Wallat weiter.

Nach etwa einer halben Stunde fingen sich die Gäste einen Konter ein. Doch direkt nach der Pause gaben die BVBler die passende Antwort, nach einer von Max Grubba getretenen Ecke war Sebastian Kratz mit dem 1:1-Ausgleich zur Stelle. Nach etwas mehr als einer Stunde trafen die Platzherren zum zweiten Mal, ehe die Burscheider mit dem nächsten Eckball zuschlugen. Grubba brachte das runde Leder wieder gefährlich vor den Remscheider Kasten, diesmal traf Dennis Prinz zum 2:2. Eine Viertelstunde vor dem Ende musste Prinz dann auch mit gelb-roter Karte zum vorzeitigen Duschen, ohne negative Auswirkungen für das Team. BVB: Tiede, Stahlmann, Scholz, Bouali, Tarakci, Bamberger, M. Kratz, S. Kratz, M. Grubba (80. Hartwig), Prinz, T. Wallat (85. Feddrich).