Köln. Die Jury des Crime Cologne Awards 2018 hat die Shortlist mit drei Kandidaten für den diesjährigen Wettbewerb verkündet.

Prämiert wird ein Kriminalroman einer Autorin oder eines Autors, der sowohl sprachlich als auch thematisch und psychologisch überzeugt – und dabei spannende Unterhaltung auf herausragendem Niveau bietet.

Für die Auswahl der Romane zeigt sich eine fünfköpfige Jury unter dem Vorsitz von Antje Deistler verantwortlich. In Betracht kamen Titel, die im Herbst 2017 oder Frühjahr 2018 in deutscher Originalsprache erschienen sind. Der Gewinner oder die Gewinnerin wird im Rahmen der Crime Cologne-Eröffnungsgala am 30. September bekannt gegeben. Die Preisverleihung findet im Rahmen der Gala im Restaurant „Ludwig im Museum“ statt. Das Preisgeld in Höhe von 3000 Euro wird von der Stadt Köln bereit gestellt.

Auf der Shortlist des Crime Cologne Awards stehen in diesem Jahr: Oliver Bottini: Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens (Dumont), Hannah Coler: Cambridge 5. Zeit der Verräter (Limes) sowie Jan Costin Wagner: Sakari lernt, durch Wände zu gehen (Galiani).

Die Begründung der Jury lautet wie folgt: „In ‚Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens‘ beweist Grandseigneur Oliver Bottini wieder einmal, dass sich von aktuellen Themen ebenso kunstfertig wie spannend erzählen lässt, diesmal geht es ihm um die kriminellen Seiten der Agrarindustrie. ‚Cambridge 5. Zeit der Verräter‘ heißt das aufsehenerregende Debüt der Historikerin Karin Urbach alias Hannah Coler, das sich kenntnisreich und gewitzt um die Geschichte der Spionage in der ehrenwerten britischen Universitätsstadt dreht. Und Jan Costin Wagner, Meister des literarischen Kriminalromans, gelingt mit ‚Sakari lernt, durch Wände zu gehen‘, ein weiterer berührender, fein-melancholischer Roman um den traurigen Finnen Kimmo Joentaa“, sagt die Juryvorsitzende Antje Deistler.

Das Kölner Krimifestival findet in diesem Jahr vom 1. bis zum 7. Oktober statt. Gäste sind unter anderem Joe Bausch, Friedrich Ani, Christine Westermann, Arne Dahl, Melanie Raabe, Tony Parsons und Chris Carter. step

