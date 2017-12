Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Köln bietet im Zuge ihrer Ausbildungskampagne ab sofort einen neuen Service an: Junge Leute, die auf Lehrstellensuche sind, können sich einfach über Whats App an die IHK wenden. Unter der Mobilnummer 01 73/5 48 75 17 ist das Beratungsteam montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr erreichbar. Anfragen vom Wochenende werden direkt zu Wochenbeginn beantwortet. „Nicht jeder junge Mensch fasst den Mut, uns bei Fragen direkt anzurufen. Mit der Kontaktmöglichkeit über WhatsApp bieten wir den Jugendlichen ein modernes Angebot“, sagt Christopher Meier, Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung der IHK Köln. Fragen zu Ausbildung und Bewerbung Neben dem neuen Service können sich Bewerber auch weiterhin unter der zentralen Rufnummer 02 21/ 16 40-66 50 bei der Ausbildungsstellenvermittlung der IHK Köln melden. Ebenso können Unternehmen ihre freien Ausbildungsplätze hier registrieren lassen. Meldungen sind auch per E-Mail an die Adresse ausbildungsvermittlung@koeln.ihk.de möglich. Alle Informationen zu diesem Service gibt es im Internet. Die Ausbildungsstellenvermittlung der IHK Köln führt gezielt Ausbildungsbetriebe und Jugendliche zusammen. Der Vermittlungsservice der IHK wird durch die Teilnahme an den öffentlich geförderten Projekten „Passgenaue Besetzung“ des Bundes und „Starthelfende Ausbildungsmanagement“ des Landes ermöglicht. Foto: Uwe Schinkel

ihk-koeln.de/av