Erste Niederlage vor heimischen Publikum für die Bayer-Spieler.

Leverkusen. Mit hängenden Köpfen verließen die Spieler der Bayer Giants das Parkett der Ostermann-Arena nach der Begegnung gegen die Dresden Titans. Der Rekordmeister verlor am späten Sonntagnachmittag gegen die Sachsen mit 72:80 (34:35) und musste die erste Niederlage vor eigenem Publikum hinnehmen.

Der Spielverlauf allerdings sprach knapp 35 Minuten für einen Erfolg der „Giganten“. Gestartet mit Alexander Blessig, Michael Kuczmann, C.J. Oldham, Bruce Beckford und Donovon Jack zeigten sich die Giants von ihrer guten Seite, denn zu Beginn lagen die Jungs deutlich vorne. Nach vier gespielten Minuten setze sich Bayer mit 9:3 von den Gästen ab.

Es war vor allem Bruce Beckford, der seine Farben in dieser Zeit anführte. Der US-Amerikaner traf gleich mit seinem ersten Wurf einen Dreier und setzte sich gut am Brett der Titans durch. Trainer Nenad Josipovic nahm die daraufhin fällige Auszeit und appellierte an seine Mannschaft. Gesagt getan: Die Sachsen trafen nun von außen aus allen Lagen und gingen, durch den erfolgreichen Distanzwurf von Point Guard Steven Bennett, erstmalig in Front. In den folgenden Minuten kämpften die Riesen mit ihrem Wurfpech und mussten mitansehen, wie Dresden die Führung Zähler um Zähler ausbaute. Den Giants fiel es schwer, die passende Antwort zu finden, und es ging für den vierzehnmaligen Deutschen Meister mit einem Rückstand von sieben Punkten in die zweiminütige Viertelpause (17:24).

Die zweite Periode der Partie ähnelte zunächst dem Ende der ersten. Dresden verteidigte sehr couragiert. Doch dann schien der Rekordmeister den Schalter umgelegt zu haben und Leverkusen verkürzte den Abstand aufgrund eines 11:0-Laufs auf einen Punkt. Die im Anschluss genommene Timeout der Ostdeutschen brachte keine Besserung, im Gegenteil: Die Giants gingen durch den an diesem Nachmittag gut aufspielenden Benjamin Nick wieder in Führung. In den letzten 180 Sekunden des Abschnitts gelang es Bayer nicht, den Vorsprung auszubauen. Dresden nahm das Heft wieder in die Hand und ging Dank eines Korblegers durch Sebastian Heck in der Schlusssekunde mit einem 35:34 in die Kabine.

Den Giants ging am Ende die Luft aus

Das Geschehen in den ersten Minuten nach der Halbzeit diktierten die Giants und erarbeiteten sich durch Tim Schönborn und Marvin Heckel ein kleines Polster von sechs Zählern. Diesen beruhigenden Abstand zu den Titans konnte der Rekordmeister längere Zeit verteidigen. Die Mannen von Trainer Josipovic haderten in dieser Phase vermehrt mit den Entscheidungen der Unparteiischen und verloren ein wenig den Fokus auf die Partie.