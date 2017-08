Burscheid. Am Sonntagnachmittag ist eine 63-jährige Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einer anderen Radfahrerin auf dem Panoramaradweg schwer verletzt worden. Laut Polizei war gegen 15.45 Uhr eine 80-jährige Kölnerin mit ihrer Freundin auf Fahrrädern in Richtung Burscheid auf der Balkantrasse unterwegs. Aus der entgegengesetzten Richtung fuhr zu diesem ein Ehepaar aus Wermelskirchen auf Fahrrädern. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierte die 80-Jährige mit der 63-jährigen Frau des Ehepaares in Höhe des alten Bahnhofs in Hilgen. Dabei verletzte sich die Frau so schwer, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die leicht verletzte 80-Jährige konnte sich nach Angabe der Beamten bei der Unfallaufnahme nicht an den Unfall erinnern. Es entstand leichter Sachschaden an einem der Fahrräder. Red