Ausflug auch zum Weihnachtsmarkt von Schloss Moyland.

Burscheid.In den Wintermonaten findet am Niederrhein ein sich jedes Jahr wiederholendes, faszinierendes Natur-schauspiel statt. Rund 170 000 Zugvögel, darunter etwa 150 000 Wildgänse, kommen aus dem hohen Norden und überwintern in den Rheinauen. Zur Gänseexkursion am Niederrhein und zum Besuch Kunsthandwerker-Weihnachtsmarktes auf Schloss Moyland lädt jetzt die Senioren Union der Burscheider CDU ein am Mittwoch, 13. Dezember, ein. Abfahrt ist um 8.45 Uhr mit dem Bus ab Busbahnhof (8.30 Uhr ab Firma Latzel) nach Kranenburg (bei Kleve). Dort steigen um 10.30 Uhr zwei sachkundige Führer vom Naturschutzbund zu, die die Teilnehmer der Exkursion bei einem kurzen Fußweg zu den Überwinterungsplatzen führen. Die Gänse können aber auch vom Bus aus beobachtet werden. Um 13 Uhr fährt die Gruppe zu dem Kunsthandwerker-Weihnachtsmarkt nach Schloss Moyland. Dort wird auch eine Mittagspause eingelegt. Um 17 Uhr ist die Rückfahrt nach Burscheid geplant.

Kosten: etwa 35 pro Person (etwa 30 Euro für Mitglieder). Anmeldungen werden unter Telefon 55 45 im CDU-Büro oder bei Heinz Wilgenbusch unter Telefon 78 62 17) entgegengenommen. Red