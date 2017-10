Besichtigung statt Stadtgespräch am nächsten Mittwoch.

Burscheid.Die Senioren Union der Burscheider CDU lädt ein zum Stadtgespräch am Mittwoch, 18. Oktober, um 17 Uhr in der Feuerwache der Burscheid an der Bürgermeister-Schmidt-Straße.

Die hiesige Feuerwehr besteht aus den Löschzügen Burscheid, Hilgen, Dierath, Paffenlöh und der Jugendfeuerwehr. Echte Kameradschaft, Pflichtbewusstsein, allzeit Hilfsbereitschaft und tatkräftiger Einsatz seien seit über 125 Jahren die markanten Eigenschaften der Freiwilligen Feuerwehr Burscheid. „Mit Mut, Intelligenz und moderner Technik bestehen die Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner die Einsätze in vielen schwierigen Situationen in unserer katastrophengeplagten Zeit. Generationen von hiesigen Frauen und Männern haben mit großer Aktivität – und oftmals unter Einsatz ihres Lebens – den Bürgern der Stadt Burscheid, durchreisenden Menschen auf der Autobahn 1 und in Nachbargemeinden selbstlos geholfen. Deshalb wolle man der Feuerwehr mit einem Besuch Wertschätzung signalisieren. Zunächst wird der Fuhrpark und die Ausrüstung der Feuerwehr besichtigt, anschließend werden die Einsatzarten erläutert.

Auch jüngere Gäste – nicht nur Menschen über 60 – seien willkommen. Red