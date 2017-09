Besucher können sich am Samstag in der Alten Töpferei über das Angebot informieren.

Leverkusen. Der diesjährige Selbsthilfetag der Leverkusener Selbsthilfegruppen findet am Samstag von 11 bis 17 Uhr in der Alten Töpferei am Berliner Platz 3 in Leverkusen statt. Die verschiedenen Selbsthilfegruppen wollen sich Interessierten am Selbsthilfetag vorstellen, die nicht nur aus einem „Stuhlkreis“ bestehen, wie es oft in Filmen dargestellt wird. Vielmehr werden in Selbsthilfegruppen auch gemeinsame Unternehmungen geplant, man trifft sich gemeinsam in der Natur oder in einer Laufgruppe, besucht Kochkurse oder lädt Fachreferenten in die Gruppe ein, um sich auszutauschen und in Ruhe Fragen zu beantworten.

In diesem Jahr stellen sich beim Selbsthilfetag stellvertretend 15 verschiedene Leverkusener Selbsthilfegruppen zu Themen wie Alkoholsucht, Atmen/COPD, Adipositas, Diabetes, Lymphödem, Krebserkrankungen, Sehbehinderung, Parkinson, Rheuma, Transsexualität und anderen Bereichen mit Infoständen vor. Zudem wird ein Apfelbaum gepflanzt und eine „Selbsthilfebank“ mit zwölf Sitzplätzen aufgestellt, die von Mitarbeitern der Werkstatt für behinderte Menschen geplant und gebaut wurde. Außerdem wird ein Kurzfilm zum Thema „Singen in der Selbsthilfe“ gezeigt, und der Singleiter Hajo Oetmann wird mit den Besuchern nach dem Film gemeinsam Singen.