Morgen Abend wird die Veranstaltung im Rautenstrauch-Joest-Museum mit einem Fest eröffnet.

Köln. Das Rautenstrauch-Joest-Museum – Kulturen der Welt (RJM) ist auch in diesem Jahr einer der Veranstaltungsorte der Kölner Indienwoche, die vom 1. bis 10. Juni stattfindet. Ziel der Kölner Indienwoche ist es, mit Veranstaltungen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur die vielen Facetten Indiens zu zeigen und den Austausch zwischen dem Subkontinent und Köln zu vertiefen.

Die 10. Kölner Indienwoche thematisiert die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Indien in zahlreichen Vorträgen, Diskussionen sowie kulturbezogenen Veranstaltungen. Die Deutsch-Indische Gesellschaft Bonn/Köln lädt zur feierlichen Eröffnung der Indienwoche am Freitag ab 18 Uhr ins RJM ein.

Die Besucher erwartet an diesem Abend ein bunter Basar mit Informations- und Verkaufsständen, Live-Musik, Tanz und landestypische Speisen. Der Eintritt ist frei. Highlights der diesjährigen Indienwoche sind das südindische Thullal Tanztheater, das am Sonntag, 3. Juni, um 17 Uhr gezeigt wird sowie die Filmvorführung „Music Masala“ mit anschließendem Konzert am Samstag, 9. Juni, ab 18.30 Uhr.

Die Kölner Indienwoche ist eine Kooperation der Deutsch-Indischen Gesellschaft, des Generalkonsulats der Republik Indien, der Kanzlei Osborne Clarke, der Universität, der Wirtschaftsförderung der Stadt sowie des Rautenstrauch-Joest-Museums.

Wirtschaftliche Beziehung zu Indien werden thematisiert

Auch die wirtschaftlichen Beziehungen kommen nicht zu kurz. So findet am Dienstag, 5. Juni, ab 9.30 Uhr, das Jahrestreffen der Deutsch-Indischen Handelskammer in den Räumlichkeiten des TÜV Rheinland statt. Diese Tagung, die zum ersten Mal in Köln stattfindet und zu der mehrere hundert Unternehmer aus dem Subkontinent erwartet werden, hat sich in den vergangenen 20 Jahren zur größten wirtschaftsbezogenen Indienveranstaltung in Deutschland entwickelt. Oberbürgermeisterin Henriette Reker wird gegen 12.50 Uhr ein Grußwort an die Gäste richten.

Am 5. Juni findet um 19 Uhr im Hansasaal des Historischen Rathauses ein Empfang statt. In Vertretung der Oberbürgermeisterin begrüßt Bürgermeister Ralf Heinen die Gäste, zu denen auch die Teilnehmer des „India Day“ eingeladen sind, der am 6. Juni 2018 im Congress-Centrum West der Koelnmesse stattfindet. Seit 2009 treffen sich dort Führungskräfte aus der ganzen Welt, um sich zum Thema „Business in Indien“ zu infomieren und auszutauschen. Rund 150 Teilnehmende besuchen jährlich diese Fachveranstaltung. Der India Day bietet ihnen einen aktuellen Überblick zu wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Themen.

Weitere Infos gibt es online unter:

koelner-indienwoche.de