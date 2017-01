Burscheid Schwerer Verkehrsunfall auf der A 1

Burscheid/Leverkusen. Erneut ein schwerer Unfall auf der A1 zwischen Burscheid und Leverkusen. Ein Lastwagenfahrer ist in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden, nachdem er am Stauende auf eine Laster aufgefahren war.



Der Mann wurde von der Feuerwehr Burscheid aus seinem Wagen befreit und mit dem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Ein Rettungshubschrauber, der ebenfalls auf der Autobahn landete, wurde nicht zum Transport des Mannes eingesetzt.



Die Autobahn ist momentan noch komplett gesperrt. Am Mittwochmorgen starb einige Kilometer vor der Unfallstelle ein 79-jähriger Wermelskirchener, der ebenfalls am Stauende auf eine Laster aufgefahren war.