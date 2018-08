Am 6. September gibt es einen landesweiten Warntag

Leichlingen. Die Leichlingerinnen und Leichlinger mussten es am 11. Juni diesen Jahres am eigenen Leib erfahren - die Warnanlagen der Stadt haben wieder an Bedeutung gewonnen, sei es bei Hochwasser, wie zuletzt in Leichlingen, oder in anderen Gefahrenlagen, wie bei Bombenentschärfungen, Großbränden oder Schadstoffaustritten.

Oft kennen die Bürger die Warnsignale nicht mehr

Häufig wissen die Bürgerinnen und Bürger aber nicht mehr, was Warnsignale bedeuten oder wie man sich im Ereignisfall richtig verhält. Deshalb hat das Land Nordrhein-Westfalen erstmalig einen landesweiten Warntag festgelegt, der am 6. September stattfinden wird. Ziel ist es, die Bevölkerung für das Themenfeld Warnung zu sensibilisieren, das Thema Warnung wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken und im Sinne von „Mein Schutz ist auch meine Verantwortung“ die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung zu stärken.

Themenschwerpunkt des ersten landesweiten Warntages werden die Bedeutung der Sirenensignale sowie grundlegende Informationen zu Warnanlässen, Warnmitteln und Verhaltenshinweisen sein. Im Vorfeld des Warntages informieren die Kommunen verstärkt über die Warnhinweise und ihre Bedeutung. Um 10 Uhr am 6. September wird dann der Ernstfall simuliert: Die städtischen Warnmittel werden getestet, zeitgleich geht landesweit eine Probewarnmeldung über die Warn-App Nina (Notfall-Informations und Nachrichten-App des Bundes) raus.

Für die kommenden Jahre ist beabsichtigt, den landesweiten Warntag jeweils am ersten Donnerstag im September unter einen anderen Themenschwerpunkt zu stellen.