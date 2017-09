Die Burscheider Gesamtschule nimmt an dem Projekt „Vielfalt fördern“ des Landes NRW teil.

Burscheid.Das Projekt „Vielfalt fördern“ soll ermöglichen, dass Lehrkräfte besser auf die individuellen Bedürfnisse von Schülern eingehen können. So würden die Kinder und Jugendlichen besser gefördert und die Chancengleichheit erhöht, heißt es von den Verantwortlichen.

Fünf Schulen aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis und eine Schule aus Leverkusen haben sich dazu entschieden, an dem Programm, das gemeinsam durch das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW und die Bertelsmann-Stiftung aufgelegt wurde, teilzunehmen.

Gestartet ist es nun mit dem Schuljahresbeginn 2017/18. Dazu unterzeichneten die Johannes-Löh-Gesamtschule in Burscheid und fünf andere Schulen mit Thorsten Schmitt, Amt für Bildung des Rheinisch-Bergischen Kreises, Rüdiger Schmidt, Dezernent für Gesamt- und Sekundarschulen der Bezirksregierung und Kompetenzteamleitung Schulrätin Uschi Resch offiziell einen Kooperationsvertrag. „Ich freue mich, dass die Bereitschaft der Schulen so groß ist, sich an dem Programm zu beteiligen“, so Landrat Hermann-Josef Tebroke. „Es ist wichtig, dass wir versuchen, jedem Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.“

Das Projekt hat zum Ziel, Schulen für einen besseren Umgang mit heterogenen Klassen fit zu machen. Dabei werden die Lehrkräfte über einen Zeitraum von zwei Jahren in den Bereichen Team-Entwicklung, Diagnostik, Didaktik und Methodik intensiv geschult. „Das Projekt unterstützt Lehrkräfte dabei, einen Unterricht im Team zu entwickeln, der Schüler individuell fördern und fordern kann um sie für die Zukunft fit zu machen“, so Uschi Resch, Das Projekt soll außerdem dazu beitragen, soziale Gerechtigkeit und die Leistungsfähigkeit des Schulsystems in NRW zu verbessern. Im vergangenen Jahr haben sich die Schulen im Kreis und in Leverkusen bei einer Veranstaltung über „Vielfalt fördern“ informiert. Danach folgten Orientierungsworkshops an den Schulen, bevor die Anmeldung für eine Teilnahme startete. Red